 

Самые популярные районы Москвы для покупки квартиры в новостройке

27.10.2022, 19:15, Разное
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Риелторская компания “Бон-Тон” посчитала количество заключенных сделок по покупке жилой недвижимости в третьем квартале 2022 года в разных районах Старой Москвы, выявив самый популярный. Специалисты проводили исследование, изучая ситуацию на рынке новостроек комфорт-класса.

Лидером по таким сделкам стал столичный район Очаково-Матвеевское. Там их было заключено 953. На 148 сделок меньше было заключено в Люблине. На третьем месте Нижегородский район с 551 сделкой, а на четвертом – Молжаниновский – с 549. Замыкает пятерку лидеров Покровское-Стрешнево с 405 сделками.

С шестого по десятое место в рейтинге риелторской компании “Бон-Тон” заняли Западное Дегунино (388 сделок), Гольяново (354), Метрогородок (342), Митино (323) и Головинский район (322) соответственно. В общей сложности, в этих 10 районах столицы было заключено почти пять тысяч сделок – это свыше 60% от их общего числа за третий квартал 2022-го.

Ранее сообщалось о подорожании аренды жилой недвижимости сразу в нескольких городах России. Аналитики заметили, что ставка платы за съем квартиры с июля по сентябрь выросла в среднем на 15%. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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