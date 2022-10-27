В Москве привели в порядок территории 66 отремонтированных поликлиник

В столице продолжают модернизировать городские поликлиники по новому московскому стандарту в рамках масштабной программы, в которую включено около половины поликлинического фонда – 201 здание. За два года завершена реконструкция 66 зданий – 30 взрослых, 30 детских поликлиник и три поликлиники смешанного типа. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Важно, что преображаются не только здания, но и территории возле них. Прилегающую местность разделили на зоны для транспорта и пешеходов, а также для решения хозяйственных задач. Провода, которые портили облик пространства, спрятали под землю. На проезжей части заменили покрытие, появились тротуары. Возле взрослых поликлиник создали зоны отдыха, а рядом с детскими – игровые площадки. Также появились парковки для велосипедов и (у некоторых поликлиник) навесы в виде пергол.

Кроме того, прилегающие к медучреждениям территории сделали светлее. Рядом с поликлиниками установили в общей сложности несколько сотен фонарей с энергоэффективными лампами. Еще возле таких объектов заменили ограждения.

Не забыли и про озеленение участков. Высадили деревья, кустарники и цветники, которые добавили уюта. А еще высокие пышные растения защитят посетителей от жары летом. В общей сложности было высажено 1,2 тысячи деревьев, более 9,6 тысячи кустарников, разбито порядка тысячи квадратных метров газонов и цветников.

Новый московский стандарт поликлиник затрагивает абсолютно все аспекты работы. По этому стандарту в каждом здании должны работать врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях дополнительно – специалисты по пяти узким направлениям.

Также имеется в виду единый стандарт оснащения оборудованием и набора врачей-специалистов. Самые посещаемые кабинеты располагаются на нижних этажах. Аналоговое оборудование заменяется цифровым. В таких поликлиниках удобная планировка, есть открытые пространства, а также буфет.

Ранее сообщалось об открытии в Москве двух новых детских поликлиник. Об этом писали “Дни.ру”.