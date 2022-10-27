 

Spiegel – «голосуют ногами» — немецкие военные отказываются служить в бундесвере из-за позиции властей по Украине

27.10.2022, 19:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В этом году число лиц, отказывающихся от несения военной службы в немецкой армии, значительно возросло, пишет Der Spiegel. В первую очередь это касается резервистов и тех, кто не служил в армии, однако прошёл подготовку в качестве резервиста. С точки зрения Левой партии, такая динамика может быть связана с опасениями немцев по поводу последствий курса правительства Германии, направленного на военную эскалацию на Украине.


AP

Число лиц, отказывающихся от несения военной службы, в Германии в этом году значительно выросло, однако в целом остаётся на низком уровне. Это следует из ответа федерального Министерства обороны ФРГ на запрос комитета бундестага по обороне. Число отказов увеличилось с 209 в 2021 году в целом до 810 за первые восемь месяцев 2022 года, передаёт Der Spiegel.

По данным Министерства обороны Германии, число отказов среди лиц, находящихся на действительной военной службе, в годовом сравнении сократилось со 176 до 136, в то время как среди резервистов и особенно среди тех, кто не служил в армии, однако прошёл подготовку для выполнения определённых задач в качестве резервиста, их число значительно возросло. Количество отказников среди лиц, прошедших военную службу и находящихся в запасе, увеличилось с 10 до 190. На конец августа этого года от неслуживших поступило уже 484 заявления. В прошлом году их было всего 23.

Как в случае повторного введения всеобщей воинской обязанности в Германии, так и в случае мобилизационных мероприятий ввиду международной напряжённости или оборонительной войны, все лица, официально признанные отказниками по соображениям совести, смогут ссылаться на свой особый статус.

Как пишет Der Spiegel, в ответе комитету бундестага министерство обороны не пояснило причин такой динамики. Спикер Левой партии по вопросам безопасности Севим Дагделен охарактеризовала происходящее как «голосование ногами», которому способствует стратегия федерального правительства после начала конфликта на Украине. «Цифры также отражают опасения по поводу последствий курса федерального правительства, направленного на военную эскалацию на Украине», — подчеркнула Дагделен.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12.20 / Франция создает армию киборгов

26.11.21 / Мнение: Бангладеш, цена «турецкого чуда» и будни жизни в Мексике

04.12.21 / О чем Путин и Эрдоган говорили по телефону

01.07.22 / Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил об уходе из политики

13.01.22 / Мнение: А город подумал: ученья идут

18.01.22 / Володин призвал инициаторов антироссийских санкций уйти из политики

16.07.21 / Футболист Марко Верратти женился через четыре дня после победы его сборной на Евро-2020

06.06.21 / Шоппер, как у крутых брендов. Бюджетный вариант своими руками

10.09.22 / Прокремлевское мнение: Вместо решения проблем британцев Лиз Трасс занялась разжиганием конфликта на Украине

25.05.21 / РПЦ и Росгвардия подписали меморандум о создании военизированного Корпуса стражей возрожденного православия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика