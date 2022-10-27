 

Первый выход после рождения ребенка: автор саундтрека Рианна и A$AP Rocky на премьере сиквела “Черной пантеры”

27.10.2022, 18:55, Разное
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В ночь со среды на четверг в Нью-Йорке состоялась одна из самых ожидаемых премьер года — “Черная пантера: Ваканда навсегда”. Эта картина расскажет о событиях, произошедших после смерти короля Ваканды. В первой части его сыграл Чедвик Боузман, но в 2020 году он скончался от рака толстой кишки, который ему диагностировали в 2016-м. Искать ему замену продюсеры не стали, перестроив сюжет сиквела.

Одной из главных героинь красной ковровой дорожки стала Рианна – певица написала главный саундтрек к фильму, который мы услышим уже совсем скоро. Это первый полноценный сингл певицы за почти что пять лет затишья. Также в феврале Рианна станет хедлайнером Супербоула.

Конечно, она выбрала эффектный образ: авангардный наряд от Rick Owens – платье сложного кроя, которое было усыпано пайетками – она дополнила высокими кожаными перчатками. Облик ее завершили длинные волнистые волосы, как у русалки, макияж с блестками и каффы с бриллиантами на ушах.

Жених певицы, рэпер A$AP Rocky, который сопровождал ее на мероприятии, надел джинсы со шлейфом и объемную джинсовую куртку. Для них это первый парный выход в свет после рождения первенца – малыш появился на свет около пяти месяцев назад.

О романе Рианны и A$AP Rocky заговорили в начале 2020 года, во время первой волны пандемии коронавируса. Тогда певица только рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, а спустя время ее стали замечать в компании рэпера. Свои отношения звезды подтвердили только в 2021 году. Многие уверены, что влюбленные уже и тайно поженились, но сами они информацию не комментируют.

Рианна и A$AP RockyМайкл Б. ДжорданЛюпита НионгоДанай ГурираЛетиша Райт


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