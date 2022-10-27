 

Виктория Бекхэм запускает линию одежды из денима в коллаборации с бывшей девушкой сына

27.10.2022, 18:55, Разное
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Бизнесвумен Виктория Бекхэм анонсировала свой новый проект. Это будет капсульная коллекция джинсовой одежды, в которую войдут шесть позиций. Для дизайнера с мировым именем вроде бы обычное дело, однако в пару для коллаборации она пригласила… экс-гелфренд своего среднего сына Ромео – инфлюенсера Мию Реган.  

Представляем капсульную коллекцию джинсовой ткани #MiaReganxVictoriaBeckham, состоящую из 6-ти предметов одежды, и первую дизайнерскую коллаборацию, которая продвигает расслабленный крой и повседневную носку. 

Экс-”перчинка” подчеркнула, что коллекция вдохновлена модой 70-х и 90-х годов, а также “фирменным стилем” самой Мии. На данный момент линейка доступна исключительно на официальном сайте VictoriaBeckham.com и в универмаге на Довер-стрит в Лондоне. 

К слову, 20-летний Ромео Бекхэм поддержал плод совместного творчества своей матери и бывшей девушки, поделившись рекламным роликом в своем микроблоге в сторис. 

Отметим, что анонс нового проекта случился всего через несколько месяцев после расставания Ромео и Мии в июле этого года. По словам инсайдеров, пара рассталась почти сразу после того, как заговорила о совместном будущем и скорой свадьбе по примеру старшего брата Бруклина Бекхэма и его супруги Николы Пельтц. Влюбленные обсуждали скоромную церемонию для друзей и родных, однако ей не суждено было состояться.


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