Виктория Бекхэм запускает линию одежды из денима в коллаборации с бывшей девушкой сына

Бизнесвумен Виктория Бекхэм анонсировала свой новый проект. Это будет капсульная коллекция джинсовой одежды, в которую войдут шесть позиций. Для дизайнера с мировым именем вроде бы обычное дело, однако в пару для коллаборации она пригласила… экс-гелфренд своего среднего сына Ромео – инфлюенсера Мию Реган.

Представляем капсульную коллекцию джинсовой ткани #MiaReganxVictoriaBeckham, состоящую из 6-ти предметов одежды, и первую дизайнерскую коллаборацию, которая продвигает расслабленный крой и повседневную носку.

Экс-”перчинка” подчеркнула, что коллекция вдохновлена модой 70-х и 90-х годов, а также “фирменным стилем” самой Мии. На данный момент линейка доступна исключительно на официальном сайте VictoriaBeckham.com и в универмаге на Довер-стрит в Лондоне.

К слову, 20-летний Ромео Бекхэм поддержал плод совместного творчества своей матери и бывшей девушки, поделившись рекламным роликом в своем микроблоге в сторис.

Отметим, что анонс нового проекта случился всего через несколько месяцев после расставания Ромео и Мии в июле этого года. По словам инсайдеров, пара рассталась почти сразу после того, как заговорила о совместном будущем и скорой свадьбе по примеру старшего брата Бруклина Бекхэма и его супруги Николы Пельтц. Влюбленные обсуждали скоромную церемонию для друзей и родных, однако ей не суждено было состояться.