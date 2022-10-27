 

Счастливая – Личное мнение

27.10.2022, 18:48, Разное
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После небольшого перерыва актриса Асмус снова намекнула на личную жизнь и показала, что серьёзно настроена:


Фото: Соцсети

Ну, как? Понравился жених?

Напомню, Кристине 34 года, и она очень романтична в своих фильмах. Особенно убедительна в полнометражных картинах.

Осенний Петербург. Спины. На куртке — рисунок какой-то. Что-то из Микеланджело — кисти Боттичелли, по-моему.

Вообще, тут нужно отдать должное Волочковой. Именно Настя задала тренд, как правильно показывать Олега и его коллег. Со спины, ботинок или край уха. Смотрите, у меня есть личная жизнь — вот колено!

Можно считать, что Асмус окончательно утёрла нос всем завистникам и бывшему мужу. Да, парень не такой солидный, как Гарик, но всё ещё впереди.

Зачем это нужно Кристине — доказывать всем, что у неё с личной жизнью порядок — даже не спрашивайте. Этого не знает никто. Даже сама Асмус, мне кажется.

Ну, что, Гарик Харламов, съел? Смотри, как Кристинка твоя счастлива — пожалел теперь о разводе, небось? Вот то-то, сиди теперь и мотай на кулак слёзы и сопли раскаяния и сожаления. А Асмус пойдёт романтично вдаль.

А вас печалило, что ваши бывшие романтично счастливы?

Источник: Лена Миро


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