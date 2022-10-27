 

Мнение: Зека в казармах

27.10.2022, 18:15, Разное
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Зато теперь ГосДума официально разрешила призывать в армию лиц с непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений. Чтобы понять, что это значит, надо задать себе вопрос – а чем руководствовался законодатель раньше, когда однозначно запрещал призыв в армию судимых? Ответ, по всей видимости, таков: ранее считалось, что призыв в армию людей “с зоны”, бывших грабителей, убийц и насильников, в полной мере усвоивших так называемые “понятия”, может, мягко говоря, негативно сказаться на общем моральном климате в частях, на воинской дисциплине, на готовности бойцов выполнять приказы и т.д. Грубо говоря – ранее думали, что в/ч, инфильтрованные отсидевшими зеками, сами постепенно станут походить на филиалы зоны – тем более, что чисто внешне разница и без того невелика: тот же глухой забор вокруг части, запрет выхода оттуда по самоволке, жизнь по свистку, двухярусные казармы, похожие на бараки, аналогичные столовые и т.д.

Другими словами, еще недавно законодатель тщился сохранить хотя бы иллюзию, что казарма и лагерный барак – это все ж не одно и то же.

Что же изменилось? Очевидно, теперь он за эту иллюзию цепляться перестал. Наверно, дело в том, что в руководстве РФ осознали главное сходство между казармами и бараками в текущих условиях, помимо уже перечисленных: и в случае лагеря, и в случае армии используется внешнее оцепление по периметру – чтобы не разбегались.

Отличие остается одно: в учреждениях ФСИН пока не висят плакаты, уверяющие зеков, что они тут находятся “за Родину”.

Источник: Размышления вольного социолога


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