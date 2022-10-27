Когда к мастеру идти: лунный календарь маникюра, чтобы и деньги не перевелись, и ногти оставались здоровыми

От времени проведения процедур может зависеть многое, поэтому некоторые представительницы прекрасного пола не могут определиться, когда идти делать маникюр, чтобы ногти были здоровыми и красивыми. Рассмотрите лунный календарь на последние месяцы и числа 2022 года, чтобы процедура оказалась максимально удачной.

Способность луны влиять на организм человека

Никто не станет сомневаться в том, что влияние Луны на все живые организма нельзя преувеличить. От ее положения и полноты зависит настроение и самочувствие людей, растения также очень тонко реагируют на все перемены (опытные садоводы и огородники знают, в какие дни высаживать растения, а в какие лучше собирать урожай). Луна также влияет и на другие процессы, поэтому очень важно не ошибиться с выбором даты процедур.

К примеру, очень важно состригать волосы на нарастающей фазе или в полнолуние, ногти также нужно приводить в порядок в определенное время. От этого зависит не только их красота и здоровье, но и наполненность вашего кошелька (если не вовремя подстричь, следующий месяц может стать не очень спешным в материальном плане). Поэтому обратите внимание на то, когда надо оправляться к мастеру, а когда лучше отложить визит.

Октябрь

Осталось несколько очень удачных дней, в которые вы можете сделать качественный маникюр. Речь идет о 30 и 31 октября, когда успех процедуры вам гарантирован. Даже если на улице будет холодно и дождь станет провоцировать вас отказаться от визита к мастеру, не поддавайтесь на провокацию и идите в салон. Вы однозначно будете довольны результатом.

В то же время звезды вас предостерегают не посещать мастера 29-го числа, поскольку этот визит будет неудачным.

Ноябрь

Если вы не успеете сходить в салон в октябре, у вас будет возможность его посетить в ноябре. В этом месяце есть достаточно очень удачных дней для процедур разного плана. Задумайтесь над тем, чтобы укрепить ногти, поскольку в осенний период в связи с похолоданием и ухудшением погоды ногти и кожа рук становится очень уязвимой. Лечебно-восстановительные процедуры будут особенно удачными 7 и 9 ноября, с 17 по 19, а также 26 и 27 ноября.

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1, 2, 15, 16, 28 или 29 ноября вы сможете очень удачно обновить дизайн или придумать оригинальную идею, которая однозначно будет блестяще реализована. Все новшества будут очень кстати, поскольку вы не только получите идеальный в плане красоты результат, но и не приостановите потоки денежной энергии (все указанные удачные для разных процедур дни являются безопасными и даже полезными для вашего кошелька).

10, 11, 20 и 21 ноября являются лучшими датами для готового маникюра и коррекции, а 4, 6, 13 и 22 являются неудачными, поэтому есть смысл заняться другими делами.

Декабрь

Поскольку последний месяц года насыщен множественными делами и событиями, очень важно выбрать время для посещения мастера. Наверняка вы будете готовиться к празднику, выбирать подарки родным, завершать проекты, подытоживать и наводить порядок, и для этого вам потребуется максимум энергии. Чтобы все прошло гладко и вы получили только положительные эмоции от всех без исключения процессов, отправляйтесь к мастеру 5, 6, 14, 15, 16 или 24 декабря.

Если хотите просто подкорректировать длину и форму ногтей, удачными днями станут 7, 17, 18 и 24 ноября.

Для поиска креативных идей и кардинальных изменений в дизайне подойдут 12 и 13, а также 25 и 26 декабря.

Постарайтесь не посещать салон с 1 по 4, с 9 по 11, а также 19 и 27 декабря. Наверняка у вас будет много хлопот и дел, которые являются не менее важными и требующими вашего внимания. Эти даты являются неудачными для маникюра, поэтому рисковать не рекомендуется.