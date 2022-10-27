Юрий Гусев разбил голову и умер во время съемок фильма «Глухомань» в Ташкенте

Советский актер Юрий Гусев умер прямо во время работы над очередной картиной. Во время съемок в Ташкенте фильма «Глухомань» артист разбил голову и скончался из-за последствий травмы.

Популярный в годы существования Советского Союза артист Юрий Гусев прожил недолгую, но насыщенную жизнь. Звезда, в архиве которого насчитываются десятки ролей, умер на съемочной площадке во время работы над очередной картиной. До своего 55-летия звезда «Долгой дороги в дюнах» и «Пропавшей экспедиции» не дожил всего один месяц.

При этом будущий артист в детстве и не мечтал попасть в сферу искусства, готовясь стать радиотехником. Выходец из семьи военных поступил на учебу в электромеханический техникум, но во время службы в армии увлекся художественной самодеятельностью. Это и определило судьбу Юрия Гусева. Поступив в Театральное училище имени Щепкина, он поступил в Театр имени Моссовета. Уже на тот момент он был востребован в кинематографе, воплощая образы харизматичных героев.

Картина «Глухомань», снятая в 1991 году, стала последней для насыщенной биографии Юрия Гусева. Прямо во время съемок в Ташкенте с артистом произошел несчастный случай. Оступившись, любимец публики упал, ударившись головой о камни, причем все произошло настолько неожиданно, что другие члены творческого коллектива даже не поняли сразу, что случилось. Из-за сильного удара у актера произошел перелом основания черепа, в результате чего он скончался прямо на съемочной площадке. Помочь Гусеву врачи уже не смогли.