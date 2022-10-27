 

“Это большая ошибка”: насмерть сбившей человека Анне Большовой ищут оправдание

27.10.2022, 17:54, Разное
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На днях Россию потрясла страшная новость: актриса театра и кино Анна Большова за рулем автомобиля насмерть сбила человека. Как выяснилось, жертва ДТП была на момент наезда в состоянии алкогольного опьянения. При этом на актрису уже льется негатив в соцсетях, мол, не выглядит она виноватой, а ведь человек умер…

Музыкальный критик Сергей Соседов в комментарии Пятому каналу защитил Анну Большову и отметил, что ничего сверхъестественного в произошедшей трагедии нет, сообщает Пятый канал.

“Это случается… Константин Меладзе кого-то сбил тоже насмерть. Известные люди — это люди, понимаете, это не боги. Не надо относиться к ним, как к богам. Это большая ошибка. Это такие же люди, как мы с вами и не надо их обожествлять. Да, у них тоже есть… Они тоже могут попадать в какие-то истории. Ну и что из-за этого? И что, из этого надо делать какие-то страшные выводы? Нет, просто это жизнь”. – сказал Сергей Соседов.

Напомним, смертельное ДТП с участием Анны Большовой случилось 20 октября в Калужской области. Актриса сбила 31-летнюю нетрезвую женщину, которая скончалась на месте. Большова самостоятельно вызвала на место аварии полицию.


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