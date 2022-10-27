Побег Ксении Собчак и дело о «вымогательстве»

Уголовное преследование журналистки и ее сотрудника начались с заявления главы госкорпорации. Что известно.

Против телеведущей Ксении Собчак, ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) возбудили уголовное дело о вымогательстве. Следствие полагает, что они потребовали 11 млн рублей за неразмещение негативной информации о руководителе «Ростеха». У фигурантов дела прошли обыски. Суханова и Романовского вчера поздно вечером суд заключил под стражу, Ксении Собчак удалось накануне задержания уехать, запутав силовиков, за пределы страны. Журналистка назвала уголовное преследование «чушью» и надеется, что «во всем быстро разберутся».

24 октября Суханова и Романовского задержали в ресторане Regent, где у них проходила встреча. Следователи заинтересовались ими после заявления в правоохранительные органы главы «Ростеха». Само уголовное дело изначально было возбуждено в отношении неустановленных лиц, а заявление от лица Чемезова было подано его представителем Андреем Балдухаевым. По версии следствия, обвиняемые потребовали 11 млн рублей за «блок на негатив» в своем телеграм-канале «Тушите свет».

По данным телеграм-канала Baza, Суханову и Романовскому вменили пост, в котором идет речь о дне рождении миллиардера Андрея Бокарева. За удаление этого поста, по версии следствия, Суханов и требовал деньги у представителей главы госкорпорации. Якобы по итогам договоренности об оплате между сторонами пост был удален.

Суханова и Романовского задержали после проведения оперативного эксперимента, где им якобы передали предполагаемый аванс — 800 тыс. рублей. Дело возбудили по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере — грозит от 7 до 15 лет заключения). Расследованием занимается ГСУ ГУ МВД РФ по Москве.

«Ей удалось скрыться»

Накануне, 26 октября, СМИ сообщили об обыске в загородном доме Собчак в «Горках-8» Московской области. ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что следственные действия проходили как раз по делу Суханова и Романовского, но, в каком статусе находится Собчак, тогда не уточнялось. Лишь ближе к вечеру стало известно, что телеведущая тоже стала подозреваемой.

Сама Собчак назвала преследование своего коммерческого директора давлением на СМИ: «Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл — бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело».

После первых новостей об обыске в загородном доме Собчак государственные информагентства и телеканалы один за другим начали публиковать подробности предположительного отъезда телеведущей со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

«Она через Белоруссию уехала в Литву», — сказал источник «РИА Новости», не уточнив, с чем связана поездка. Собеседник ТАСС сообщил, что у полиции было постановление следователя о задержании Собчак, «но ей удалось скрыться».

«Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — уточнил источник ТАСС.

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