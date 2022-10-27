Олеся Мустаева: о собственном косметическом бренде, многофункциональных средствах и тренде на экологичность

Почему вы решили связать жизнь с парфюмерно-косметической отраслью, с чего начинался ваш путь?

Мой путь начинался с себя. С собственных потребностей. Во время первой беременности у меня были проблемы с кожей. Тогда я начала создавать средства на основе натуральных ингредиентов. Затем этими продуктами стали интересоваться подружки. После – подружки подружек. Затем стали появляться индивидуальные заказы. Когда индивидуальных заказов стало достаточно много и у меня уже сложилась база рецептур на основе определенных запросов, возникла идея выпустить серийный бренд.

Какими были стартовые вложения в производство – и какие объемы показываете сейчас?

У нас с мужем имелись сбережения на покупку недвижимости и земли. Эти средства стали начальным капиталом компании. Мы рискнули, и у нас получилось! На сегодняшний день у компании есть своя производственная площадка. Мы занимаем 2,5 тысячи квадратных метров. Компания ежегодно производит более 150 тонн различных косметических продуктов. Это средства для ухода за кожей лица, тела, волосами.

Мы полностью сами разрабатываем рецептуры и производим их под собственные бренды и под бренды заказчиков.

Почему остановились именно на концепции натуральности? Насколько сложнее производить такие продукты, много ли у вас конкурентов?

Изначально сложилось, что средства для себя я разрабатывала именно в натуральной концепции. Эти же исследования легли в основу массового выпуска. Производить натуральные косметические продукты, определено, сложнее. Выбор ингредиентов и ранее был ограничен. В данный момент мы испытываем сложности с доступом к некоторым видам сырья.

По поводу конкурентов: есть другие компании, которые также работают в натуральном сегменте. Но мы смогли отпозиционироваться от них более глубокими исследованиями продукции. Большая редкость, когда компания, производящая натуральная продукт, вкладывается в дополнительные исследования эффективности собственных рецептур. Мы это делаем! В этом наша уникальность.

Где находится производство? Какое сырье используете?

Наше производство расположено в Казани на площадях бывших лабораторий Казанского завода медицинской аппаратуры. Все эти помещения оборудованы для наших нужд согласно современным требованиям. При создании наших косметических продуктов и средств для дома SafSu мы используем только те ингредиенты, которые работают. Мне, как разработчику, интересно то, что протестировано и доказало свою эффективность. Большая доля ингредиентов – это импортное сырье от крупнейших косметических производителей Европы и Азии.

Но недавно был запущен наш новый продукт на российских разработках – спрей для кожи Siberian Botany. В основе “Siberian Botany” лежит сила и эффективность растений из Сибири, Байкала и Алтая. Также сейчас мы более плотно начинаем работать с корейскими производителями сырья.

Столкнулись ли с проблемами поставок и производства в связи с пандемией, санкциями?

В пандемию у нас был резкий скачок, обусловленный взрывным ростом маркетплейсов. В 2021 году мы не испытывали проблем с сырьем. В этом году на фоне низкой покупательной способности, которая, возможно, стала последствием пандемии, присутствует и ряд других проблем: начиная от наличия сырья и заканчивая его логистикой. Этим объясняется наша переориентировка на корейский рынок сырья. У нас уже есть положительный опыт работы с Кореей в течение нескольких последних лет.

Какие продукты вашего же бренда используете лично?

В моем ежедневном уходе за кожей лица обязательно присутствуют наши абсолютные хиты: тоник “Она иная”, сыворотка мультикомплекс “Она иная”, энзимная гель-маска “Она иная”.

Столкнувшись, как и большинство, с пандемийным вирусом на себе, я сейчас активно занялась волосами. Тем более в этом году мы запустили по заказу трихологов первый российский натуральный экологичный бренд по уходу за волосами – ETA ECOTRIATRIA.

30% моего ухода всегда составляют средства, которые еще нигде не продаются. Это продукты, которые находятся на стадии запуска и на стадии клинических исследований. И, конечно, незаменимый помощник для всей моей семьи на каждый день – Крем №3.

Исходя из вашего опыта, верите ли вы в многофункциональные средства? Поддерживаете ли экологичный тренд на минимизацию косметики?

Я сторонница многофункциональных средств. Это очень перспективное направление. Тема микробиома кожи также сейчас активно обсуждается в косметической химии. Внедряются новые средства для поддержания микробиома.

Если ещё пару лет назад был бум на многоступенчатый уход, который пришёл из Азии, то сейчас среди косметических химиков много внимания уделяется именно многофункциональным средствам. И этому есть вполне логичное объяснение. Многоступенчатая система уходов, предполагающая использование большого количества средств один за другим, представляет собой большую консервантную нагрузку на кожу. И, по факту, мы видим огромное количество раздражений на коже. Учитывая большое количество исследований по микробиому кожи, такой многоступенчатый уход идёт вразрез с результатами исследований о микробиоме кожи. Нанося большое количество послойно разных средств, мы наносим на кожу и несколько слоев консервантов, что ослабляет защитные функции кожи и влияет на ее микробиом. Как показывает практика нашей компании, многофункциональные средства могут быть эффективными и упрощают уход за кожей в современном ритме жизни.

Серия косметических продуктов “Она иная” – это как раз таки типичный пример многофункциональных средств с высокими показателями эффективности продуктов.

Расскажите о планах.

В разработках у нас всегда много интересных средств. Мы следим за инновациями в косметической химии и внедряем их в свои продукты. У компании планируется не только выход новых продуктов, но и появление новых линеек: как под собственными брендами, так и СТМ.

Абстрагируясь от работы, как любите проводить свободное время, если удается его найти?

Если появляется такая возможность, я, в первую очередь, провожу время с семьей. Также у меня есть небольшой розовый садик. Возможность ухаживать за цветами помогает мне расслабиться, переключиться и побыть в тишине. Также я люблю что-то создавать. Это тоже отдых для меня. Например, я сама шью маскарадные костюмы для детей на их школьные мероприятия. Накопилась даже небольшая коллекция.