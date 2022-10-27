На Витаса завели уголовное дело – певцу грозит до двух лет тюрьмы

42-летний Витас (настоящее имя – Виталий Грачев) стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что в данный момент артист находится под подпиской о невыезде. По информации агентства, в караоке-клубе в центре Москвы между певцом и другим посетителем за соседним столиком произошел конфликт. В результате Витас распылил содержимое газового баллончика в лицо мужчине.

Когда произошел инцидент, не уточняется, но 22 октября пострадавший обратился в полицию. Мужчине понадобилась медицинская помощь — у него диагностировали химический ожог роговицы и конъюктивиты обоих глаз. По неподтвержденной информации, пострадавшим стал чиновник Министерства труда.

Если вина Витаса будет доказана, ему грозят исполнительные работы или арест до четырех месяцев. Если баллончик будет признан оружием, то возможен тюремный срок до двух лет.

Витас с женой и старшими детьми

Это не первый подобный случай с его участием. За последнее время Витас “прославился” рядом печальных инцидентов: так, в мае 2013 годе он сбил велосипедистку, после чего напал на полицейского, за что его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и временно был лишен водительских прав. А в марте 2017 года певец устроил стрельбу во дворе своего дома в коттеджном поселке на Рублевке, где проживает. Никто не был ранен, однако все же был приговорен к семи суткам ареста.

С середины 2000-х музыкальная карьера Витаса пошла на спад – последний его студийный альбом “Бит Бомбит” и сингл “Делала” вышли совсем недавно, в 2019 году, однако не получили широкой известности. Хотя за пределами России артист оказался более популярен: в 2009 году он снялся в китайском фильме “Мулан”, а до начала пандемии коронавируса Витас часто гастролировал с авторской концертной программой. Особенно тепло его принимают в Китае – там даже зарегистрирован официальный фан-клуб Витаса, который насчитывает более 1 миллиона членов. А в Шанхае в честь него установлена статуя.

Напомним, что летом прошлого года Витас стал многодетным отцом. У него и его супруги Светланы Гранковской (они вместе с середины 2000-х) родилась дочь Алиса. Также пара воспитывает 13-летнюю дочь Аллу и 7-летнего сына Максима.