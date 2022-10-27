 

Россияне начали получать счета от газеты «Правда» за хранение писем, которые отправили их предки

27.10.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Больше тысячи россиян в начале октября получили от ООО «Правда» требования оплатить хранение писем, которые они или их предки отправляли в газету в 1918 – 1991 гг.

За дополнительную плату издание готово предоставить электронную копию полученных документов или опубликовать послание в рубрике «Обзор писем».

Стоимость хранения письма составляет 500 рублей в год, а изготовления электронной копии – 2000. Главный редактор «Правды» Борис Комоцкий заявил, что все вырученные средства будут направлены на развитие газеты. Он пообещал «сделать «Правду» снова великой, вернуть ей статус главной газеты страны». Уже до конца ноября в газете должна появиться цветная вкладка, а со следующего года тираж вырастет вдвое.

– Мой отец написал в «Правду» в 1971 году, через год его упомянули на страницах газеты. Мы знали об этом эпизоде, но, к сожалению, самого текста послания не сохранилось. Поэтому я очень признателен редакции, что они согласились прислать мне копию, – рассказывает житель Санкт-Петербурга, который одним из первых воспользовался новой услугой.

В ближайшее время аналогичную возможность планируют предоставить читателям «Известия», «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02.22 / Специалисты назвали продукты для улучшения настроения

03.07.21 / В Витебской области местные жители избили москвича, не отличившего обмолот от роторной жатки

23.12.21 / Путин предложил назначить его адвокатом Деда Мороза

26.04.22 / Больше чеснока в рационе и прохладный душ для тонуса: несколько секретов красоты француженок

01.10.22 / Мнение: Событие месяца

24.06.22 / Лев Лещенко не дарит супруге дорогие подарки

02.04.21 / Криминальный спрут с навыками кунг-фу – Китайские триады

20.05.22 / Мнение: Освобождение ЛНР близится к завершению

28.12.21 / Родила наследницу и показала эффектную фигуру в купальнике: что известно о молодой любовнице Дмитрия Маликова

21.12.20 / Хакеры ГРУ, атаковавшие правительство США, забывали отключить вебкамеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика