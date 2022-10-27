Россияне начали получать счета от газеты «Правда» за хранение писем, которые отправили их предки

Больше тысячи россиян в начале октября получили от ООО «Правда» требования оплатить хранение писем, которые они или их предки отправляли в газету в 1918 – 1991 гг.

За дополнительную плату издание готово предоставить электронную копию полученных документов или опубликовать послание в рубрике «Обзор писем».

Стоимость хранения письма составляет 500 рублей в год, а изготовления электронной копии – 2000. Главный редактор «Правды» Борис Комоцкий заявил, что все вырученные средства будут направлены на развитие газеты. Он пообещал «сделать «Правду» снова великой, вернуть ей статус главной газеты страны». Уже до конца ноября в газете должна появиться цветная вкладка, а со следующего года тираж вырастет вдвое.

– Мой отец написал в «Правду» в 1971 году, через год его упомянули на страницах газеты. Мы знали об этом эпизоде, но, к сожалению, самого текста послания не сохранилось. Поэтому я очень признателен редакции, что они согласились прислать мне копию, – рассказывает житель Санкт-Петербурга, который одним из первых воспользовался новой услугой.

В ближайшее время аналогичную возможность планируют предоставить читателям «Известия», «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец».

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