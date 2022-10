Мнение: Зелёные вандалы разбушевались, принудительные негры и печальная судьба уехавших звёзд

1. После того как в Британии радикальные экологи облили супом картину Ван Гога, фанатики в других странах подхватили британский пример (ссылка):



Экоактивисты из организации Letzte Generation («Последнее поколение») облили картину французского импрессиониста Клода Моне картофельным пюре. Об этом активисты заявили в Twitter.

Пострадало одно полотно из серии «Стога сена», экспонирующееся в потсдамском Музее Барберини. Вылив пюре на картину, экоактивисты приклеили свои ладони к стене под ней. По данным The New York Times, картина стоит более 110 миллионов долларов.

«Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся посреди климатической катастрофы, а все, чего вы боитесь, — томатный суп или картофельное пюре на картинах», — скандировали акционисты.

Британские радикальные активисты стали ещё радикальнее. Для них нет ничего святого (ссылка):

Экологические активисты-вандалы, которые в последнее время проводят акции протеста, 24 октября бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Великобритании Карла III в лондонском музее мадам Тюссо.

Речь идет об активистах движения Just Stop Oil, которые ранее облили томатным супом картину Ван Гога “Подсолнухи” в национальной галерее Лондона… <…>

Экоактивисты, как сообщается на их официальном сайте, своими действиями требуют от правительства приостановку выдачи всех новых лицензий на разведку и добычу нефти и газа.

2. Разработчики компьютерных игр в США вынуждены тщательно следить за разнообразием, если вы понимаете, о чём я (ссылка):



Студия EA извинилась перед геймерами из-за нехватки чернокожих на презентации The Sims 5. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Журналисты издания напомнили, что после презентации Behind The Sims Summit некоторые пользователи соцсетей отметили, что в посвященных игре промороликах они наблюдали слишком мало чернокожих персонажей. Создатели тайтла извинились перед геймерами и пообещали в дальнейшем не совершать подобных ошибок.

По словам авторов, на «недостаточное представление» чернокожих обратил внимание в том числе популярный стример под ником Ebonix: «Ни одного чернокожего симмера здесь? Я в бешенстве». Спустя некоторое время официальный аккаунт игры в Twitter отреагировал на заявление блогера: «Мы в долгу перед вами и каждым из наших чернокожих создателей и игроков».

В более развернутом заявлении EA говорилось, что геймеры не до конца поняли их посыл. По их словам, представленная на Behind The Sims Summit презентация недостаточно полно отражает расовое разнообразие, которое присутствует в The Sims. «Мы несем ответственность за эту ошибку и будем добиваться большего успеха в будущем», — заключили создатели симулятора жизни.

Приятно сознавать, что и тут русские впереди. К примеру, Михаил Зыгарь, известный политический журналист и бывший главред «Дождя», на днях вышел замуж за Жан-Мишеля Щербака, участника телешоу «Замуж за Бузову». С другой стороны, грустно, что для России эти ценные кадры, вероятно, потеряны. Господин Зыгарь признан у нас иноагентом, при этом он публично выступает за немедленное прекращение спецоперации, то есть за капитуляцию России перед США. Неудивительно, что свадьбу со своим чернокожим избранником он вынужден был играть не у нас, а в Португалии.

3. Алексей Антонов пишет (ссылка):

Самое веселое это наблюдать, как «звёзды», популярные блогеры и разные модные журналисты сами того не понимая теряют свою аудиторию и доход. Уезжают и не уезжают. Пишут на русском о том, как невыносимо жить в проклятой России. А та часть их аудитории, которая глазами видит другое и сердцем чувствует другое — постепенно уходит и отворачивается от них.

Сама жизнь отторгает их в местах нового обитания, как Божену Рынски, которая не может заплатить за газ в Латвии <…>. Или как группа Little Big, которая быстро скатилась поездки на Евровиденье от России и концертов на стадионах до выступления в барах за 500 баксов <…>.

Многие так называемые «звезды» были супер-популярны и зарабатывали хорошие деньги, пока работали на своем рынке. На Западе же деньги заработать не получается: латвийский режиссер не дает работы, британские каналы не предлагают эфиры, а американские богачи не заказывают корпорачи. Рекламодатели почему-то не покупают рекламу у иноагентов. Западным рекламодателям наши болваны не нужны. YouTube отключил монетизацию. Всё это так не кстати!

Пока ты находишься на российском рынке, все тебя любят и аудитория твоя растет. Ты не политизирован. Затем ты начинаешь выбирать какую-то сторону. Это невыгодное действие само по себе (!), потому что ты в любом случае теряешь часть аудитории, какую бы сторону ты не выбрал. Лучше помалкивать, как делают американские звёзды, большинство из которых избегает «неконсенсусных» политических мнений.

Но, многие наши звезды еще и среди своей сегментированной аудитории сделали неправильный выбор. Вместо ставки на пророссийскую аудиторию, которая и растет, и в среднем богаче (может платить), многие артисты и комики ставят на неплатежеспособную (они молодые и бестолковые) аудиторию «противников войны и России». А там все больше украинцев, жителей других стран СНГ и «срочно уехавших». Реальной кор-аудитории, которая и оплачивала весь труд артистов, там всё меньше и меньше. Такая вот динамика.