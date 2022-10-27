 

Личное: “Устала от фальши”

27.10.2022, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вот письмо, где автор утешает близкую подругу, которая решила развестись с мужем.

Сравните это письмо с вот ЭТИМ.

Во письме по ссылке проблемы нет, в новом случае проблема очень большая.

Будь проблема в письме по ссылке больше, поведение автора была бы еще хуже.

Опишите все различия между поведением автора нового письма и того, по ссылке.

Кто сможет сформулировать, чем определяются границы поддержки, как не шагнуть из них ни в сторону слива, ни в сторону косяка?

В каком случае у автора нового письма был бы слив, а в каком косяк, при каком поведении с подругой?

Повлиял ли разговор подруги с автором на решение конфликта? Если да, то каким образом?

В одном только месте я заметила некорректное выражение у этого автора. Найдете его?

common_man

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Недавно Вы предложили присылать письма с диалогами, где мы утешаем и поддерживаем своих друзей. Я вспомнил про один старый диалог. Он удачно сложился: мне посчастливилось не навредить близкому человеку.

Н.: А., привет дорогой
Н.: У меня к сожалению не очень приятные новости

А.: Привет

Н.: Я не смогу приехать
Н.: Прости пожалуйста

А.: Наберу?

Н.: Я с М. разведусь
Н.: Не могу говорить
Н.: Мне очень жаль
Прости меня пожалуйста

А.: А родители, сам М. знают про твои намерения?

Н.: Он меня все время обманывал и продолжает это делать
Он мне изменяет
Н.: Да, конечно
Н.: Между нами
Н.: Ну в принципе все уже все знают
Н.: Я устала от фальши и лжи
Н.: Прости пожалуйста
Н.: Умоляю
Н.: Не пиши ему сейчас

А.: На него это не похоже. Ты считаешь, что у него какая-то постоянная связь, или разовые случки?

Н.: Я нашла доказательства
Н.: А., город маленький
Н.: Все меня знают
Н.: Мне постоянно приходят и говорят
Н.: Ну ладно сплетни
Я их никогда не слушаю
Н.: Ну есть доказательства
Н.: Я бы так решительно не писала бы
Н.: И это уже не в первый раз
Н.: Я не умею жить во лжи и притворятся
Н.: Создавать иллюзии семьи
Н.: Это не для меня

А.: Н., я понял. Спасибо, что предупредила.
А.: Хорошо
А.: Я тебя очень прошу: не спеши с решениями.
Семьи бывают разные. Иногда муж с женой просто остаются добрыми соседями ради детей. Иногда позже все налаживается. Тем более, что М. тебя любит.

Н.: А., дорогой, прости меня, пожалуйста, но я уже приняла решение. Понимаешь, постоянно меня обманывать, гулять на стороне.. извини меня пожалуйста, но я уже говорю как есть, потому что я не могу говорить и наполовину не говорить. Он официально мне изменяет.
Н.: Нет, А., он меня не любит! Как можно так любить? Он постоянно мне врет. Я же знаю этих людей, я же живу здесь уже столько лет.

А.: Речь про твою семью.
А.: Решать тебе, конечно. Лишь бы это решение было направлено на благо для тебя и детей.
А.: Ты с ним больше 10 лет прожила. А теперь говоришь о нем так, будто это какой-то прохожий.

Н.: Он все время мне врал
Н.: Прохожая я для него всегда была
Н.: Просто всему приходит свой предел
Н.: Он врет и не краснеет

А.: Н., ты сейчас обесцениваешь все хорошее, что между вами было.
А.: Измена – это неприятно. Развод – это неприятно, но иногда неизбежно. Бывает, что люди разводятся. А вот обесценивание – это совсем лишнее, для тебя.

Н.: Спасибо А.
Н.: Ты прав
Н.: Мне больно
От боли говорю

___Вечером того же дня___
Н.: А., прости за беспокойство
Ты родителям сказал?

А.: Нет
А.: Я никому не говорил
А.: В ноябре приеду, давай увидемся.

Н.: Если его не будет
Я с удовольствием
Н.: Пойми меня

А.: Я тебя понимаю. Хочу повидаться, пообщаться лично.

Н.: Я с радостью

___На следующей день___
Н.: А., привет
Ты меня извини
Если ты хочешь увидится и с М. в ноябре, я тоже приду

Конечно

Я не могу тебя просить не видится с ним, только потому что у меня с ним проблемы.

Я просто не подумала. Не правильно изложила свои мысли

Я не это имела ввиду

Ты делай как тебе удобно
Я подстроюсь под любое твое решение

Я не вправе говорить тебе на каких условиях я с тобой буду видется
Н.: Извини
Я просто об этом вчера и не подумала
Н.: Ну я хочу сказать, что я стану обижаться, если вы продолжите дружбу. И так далее
Извини что я так резко высказалась

Н.: Не стану обижаться
Не стану
Ни в коем случае
Н.: Это только моя проблема
Ничья больше

А.: Н., я хочу с тобой встретиться наедине.

С М. мы, конечно, продолжим общаться, также как и с […]. Он отец [имена детей], это навсегда.

Н.: Конечно

А.: Вы мне дороги оба. Будете вы вместе или порознь, важно, чтобы эту ситуацию вы прошли с минимальным ущербом для себя и остальных. У вас много общей территории: дети, родственники, друзья, имущество, совместно прожитый опыт и воспоминания. Это все никуда не денется.

Н.: Да, ты прав

___Еще через три дня___
Н.: А., приветик
Н.: Мы решаем вопрос с М.
😣
Я тебе напишу попозже

Н.: Мы помирились А.
❤️❤️❤️ [сердечки]
Спасибо , что тогда ты меня выслушал
Н.: Я очень надеюсь, что все будет хорошо у нас
Впредь и навсегда

А.: Дай Бог.
А.: Скорее бы мы увиделись )

Н.: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 [сложеные ладони]

Источник: Эволюция


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.22 / Автомобильные эксперты составили ТОП самых необычных машин прошлого

29.05.21 / Если вы сомневаетесь, какой маникюр сделать, поможет гороскоп: идеальный летний маникюр для каждого знака зодиака

28.10.20 / Главным редактором «Шарли Эбдо» оказался Эммануэль Макрон

07.04.21 / От “ледяных” шампуней до парфюма с матчей: бьюти-дайджест недели

23.07.20 / Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly дали первое совместное интервью о своей любви

04.10.21 / Как «Единая Россия» осваивает средства РЖД под видом «пожертвований»

21.12.21 / Попытка не пытка

09.11.21 / “Ругаться не успеваем – редко видимся”: Ян Цапник об отношениях с женой, редких встречах с дочерью и новом сезоне сериала “Полярный”

21.07.22 / Франция отправила на Украину ещё шесть САУ Caesar

17.01.22 / Обнаружен ген, защищающий от тяжелого течения COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика