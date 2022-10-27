Личное: “Устала от фальши”

Вот письмо, где автор утешает близкую подругу, которая решила развестись с мужем.

Сравните это письмо с вот ЭТИМ.

Во письме по ссылке проблемы нет, в новом случае проблема очень большая.

Будь проблема в письме по ссылке больше, поведение автора была бы еще хуже.

Опишите все различия между поведением автора нового письма и того, по ссылке.

Кто сможет сформулировать, чем определяются границы поддержки, как не шагнуть из них ни в сторону слива, ни в сторону косяка?

В каком случае у автора нового письма был бы слив, а в каком косяк, при каком поведении с подругой?

Повлиял ли разговор подруги с автором на решение конфликта? Если да, то каким образом?

В одном только месте я заметила некорректное выражение у этого автора. Найдете его?

common_man

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Недавно Вы предложили присылать письма с диалогами, где мы утешаем и поддерживаем своих друзей. Я вспомнил про один старый диалог. Он удачно сложился: мне посчастливилось не навредить близкому человеку.

Н.: А., привет дорогой

Н.: У меня к сожалению не очень приятные новости

А.: Привет

Н.: Я не смогу приехать

Н.: Прости пожалуйста

А.: Наберу?

Н.: Я с М. разведусь

Н.: Не могу говорить

Н.: Мне очень жаль

Прости меня пожалуйста

А.: А родители, сам М. знают про твои намерения?

Н.: Он меня все время обманывал и продолжает это делать

Он мне изменяет

Н.: Да, конечно

Н.: Между нами

Н.: Ну в принципе все уже все знают

Н.: Я устала от фальши и лжи

Н.: Прости пожалуйста

Н.: Умоляю

Н.: Не пиши ему сейчас

А.: На него это не похоже. Ты считаешь, что у него какая-то постоянная связь, или разовые случки?

Н.: Я нашла доказательства

Н.: А., город маленький

Н.: Все меня знают

Н.: Мне постоянно приходят и говорят

Н.: Ну ладно сплетни

Я их никогда не слушаю

Н.: Ну есть доказательства

Н.: Я бы так решительно не писала бы

Н.: И это уже не в первый раз

Н.: Я не умею жить во лжи и притворятся

Н.: Создавать иллюзии семьи

Н.: Это не для меня

А.: Н., я понял. Спасибо, что предупредила.

А.: Хорошо

А.: Я тебя очень прошу: не спеши с решениями.

Семьи бывают разные. Иногда муж с женой просто остаются добрыми соседями ради детей. Иногда позже все налаживается. Тем более, что М. тебя любит.

Н.: А., дорогой, прости меня, пожалуйста, но я уже приняла решение. Понимаешь, постоянно меня обманывать, гулять на стороне.. извини меня пожалуйста, но я уже говорю как есть, потому что я не могу говорить и наполовину не говорить. Он официально мне изменяет.

Н.: Нет, А., он меня не любит! Как можно так любить? Он постоянно мне врет. Я же знаю этих людей, я же живу здесь уже столько лет.

А.: Речь про твою семью.

А.: Решать тебе, конечно. Лишь бы это решение было направлено на благо для тебя и детей.

А.: Ты с ним больше 10 лет прожила. А теперь говоришь о нем так, будто это какой-то прохожий.

Н.: Он все время мне врал

Н.: Прохожая я для него всегда была

Н.: Просто всему приходит свой предел

Н.: Он врет и не краснеет

А.: Н., ты сейчас обесцениваешь все хорошее, что между вами было.

А.: Измена – это неприятно. Развод – это неприятно, но иногда неизбежно. Бывает, что люди разводятся. А вот обесценивание – это совсем лишнее, для тебя.

Н.: Спасибо А.

Н.: Ты прав

Н.: Мне больно

От боли говорю

___Вечером того же дня___

Н.: А., прости за беспокойство

Ты родителям сказал?

А.: Нет

А.: Я никому не говорил

А.: В ноябре приеду, давай увидемся.

Н.: Если его не будет

Я с удовольствием

Н.: Пойми меня

А.: Я тебя понимаю. Хочу повидаться, пообщаться лично.

Н.: Я с радостью

___На следующей день___

Н.: А., привет

Ты меня извини

Если ты хочешь увидится и с М. в ноябре, я тоже приду

Конечно

Я не могу тебя просить не видится с ним, только потому что у меня с ним проблемы.

Я просто не подумала. Не правильно изложила свои мысли

Я не это имела ввиду

Ты делай как тебе удобно

Я подстроюсь под любое твое решение

Я не вправе говорить тебе на каких условиях я с тобой буду видется

Н.: Извини

Я просто об этом вчера и не подумала

Н.: Ну я хочу сказать, что я стану обижаться, если вы продолжите дружбу. И так далее

Извини что я так резко высказалась

Н.: Не стану обижаться

Не стану

Ни в коем случае

Н.: Это только моя проблема

Ничья больше

А.: Н., я хочу с тобой встретиться наедине.

С М. мы, конечно, продолжим общаться, также как и с […]. Он отец [имена детей], это навсегда.

Н.: Конечно

А.: Вы мне дороги оба. Будете вы вместе или порознь, важно, чтобы эту ситуацию вы прошли с минимальным ущербом для себя и остальных. У вас много общей территории: дети, родственники, друзья, имущество, совместно прожитый опыт и воспоминания. Это все никуда не денется.

Н.: Да, ты прав

___Еще через три дня___

Н.: А., приветик

Н.: Мы решаем вопрос с М.

😣

Я тебе напишу попозже

Н.: Мы помирились А.

❤️❤️❤️ [сердечки]

Спасибо , что тогда ты меня выслушал

Н.: Я очень надеюсь, что все будет хорошо у нас

Впредь и навсегда

А.: Дай Бог.

А.: Скорее бы мы увиделись )

Н.: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 [сложеные ладони]