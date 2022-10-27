Личное: “Устала от фальши”
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Вот письмо, где автор утешает близкую подругу, которая решила развестись с мужем.
Сравните это письмо с вот ЭТИМ.
Во письме по ссылке проблемы нет, в новом случае проблема очень большая.
Будь проблема в письме по ссылке больше, поведение автора была бы еще хуже.
Опишите все различия между поведением автора нового письма и того, по ссылке.
Кто сможет сформулировать, чем определяются границы поддержки, как не шагнуть из них ни в сторону слива, ни в сторону косяка?
В каком случае у автора нового письма был бы слив, а в каком косяк, при каком поведении с подругой?
Повлиял ли разговор подруги с автором на решение конфликта? Если да, то каким образом?
В одном только месте я заметила некорректное выражение у этого автора. Найдете его?
common_man
Здравствуйте, уважаемая Эволюция.
Недавно Вы предложили присылать письма с диалогами, где мы утешаем и поддерживаем своих друзей. Я вспомнил про один старый диалог. Он удачно сложился: мне посчастливилось не навредить близкому человеку.
Н.: А., привет дорогой
Н.: У меня к сожалению не очень приятные новости
А.: Привет
Н.: Я не смогу приехать
Н.: Прости пожалуйста
А.: Наберу?
Н.: Я с М. разведусь
Н.: Не могу говорить
Н.: Мне очень жаль
Прости меня пожалуйста
А.: А родители, сам М. знают про твои намерения?
Н.: Он меня все время обманывал и продолжает это делать
Он мне изменяет
Н.: Да, конечно
Н.: Между нами
Н.: Ну в принципе все уже все знают
Н.: Я устала от фальши и лжи
Н.: Прости пожалуйста
Н.: Умоляю
Н.: Не пиши ему сейчас
А.: На него это не похоже. Ты считаешь, что у него какая-то постоянная связь, или разовые случки?
Н.: Я нашла доказательства
Н.: А., город маленький
Н.: Все меня знают
Н.: Мне постоянно приходят и говорят
Н.: Ну ладно сплетни
Я их никогда не слушаю
Н.: Ну есть доказательства
Н.: Я бы так решительно не писала бы
Н.: И это уже не в первый раз
Н.: Я не умею жить во лжи и притворятся
Н.: Создавать иллюзии семьи
Н.: Это не для меня
А.: Н., я понял. Спасибо, что предупредила.
А.: Хорошо
А.: Я тебя очень прошу: не спеши с решениями.
Семьи бывают разные. Иногда муж с женой просто остаются добрыми соседями ради детей. Иногда позже все налаживается. Тем более, что М. тебя любит.
Н.: А., дорогой, прости меня, пожалуйста, но я уже приняла решение. Понимаешь, постоянно меня обманывать, гулять на стороне.. извини меня пожалуйста, но я уже говорю как есть, потому что я не могу говорить и наполовину не говорить. Он официально мне изменяет.
Н.: Нет, А., он меня не любит! Как можно так любить? Он постоянно мне врет. Я же знаю этих людей, я же живу здесь уже столько лет.
А.: Речь про твою семью.
А.: Решать тебе, конечно. Лишь бы это решение было направлено на благо для тебя и детей.
А.: Ты с ним больше 10 лет прожила. А теперь говоришь о нем так, будто это какой-то прохожий.
Н.: Он все время мне врал
Н.: Прохожая я для него всегда была
Н.: Просто всему приходит свой предел
Н.: Он врет и не краснеет
А.: Н., ты сейчас обесцениваешь все хорошее, что между вами было.
А.: Измена – это неприятно. Развод – это неприятно, но иногда неизбежно. Бывает, что люди разводятся. А вот обесценивание – это совсем лишнее, для тебя.
Н.: Спасибо А.
Н.: Ты прав
Н.: Мне больно
От боли говорю
___Вечером того же дня___
Н.: А., прости за беспокойство
Ты родителям сказал?
А.: Нет
А.: Я никому не говорил
А.: В ноябре приеду, давай увидемся.
Н.: Если его не будет
Я с удовольствием
Н.: Пойми меня
А.: Я тебя понимаю. Хочу повидаться, пообщаться лично.
Н.: Я с радостью
___На следующей день___
Н.: А., привет
Ты меня извини
Если ты хочешь увидится и с М. в ноябре, я тоже приду
Конечно
Я не могу тебя просить не видится с ним, только потому что у меня с ним проблемы.
Я просто не подумала. Не правильно изложила свои мысли
Я не это имела ввиду
Ты делай как тебе удобно
Я подстроюсь под любое твое решение
Я не вправе говорить тебе на каких условиях я с тобой буду видется
Н.: Извини
Я просто об этом вчера и не подумала
Н.: Ну я хочу сказать, что я стану обижаться, если вы продолжите дружбу. И так далее
Извини что я так резко высказалась
Н.: Не стану обижаться
Не стану
Ни в коем случае
Н.: Это только моя проблема
Ничья больше
А.: Н., я хочу с тобой встретиться наедине.
С М. мы, конечно, продолжим общаться, также как и с […]. Он отец [имена детей], это навсегда.
Н.: Конечно
А.: Вы мне дороги оба. Будете вы вместе или порознь, важно, чтобы эту ситуацию вы прошли с минимальным ущербом для себя и остальных. У вас много общей территории: дети, родственники, друзья, имущество, совместно прожитый опыт и воспоминания. Это все никуда не денется.
Н.: Да, ты прав
___Еще через три дня___
Н.: А., приветик
Н.: Мы решаем вопрос с М.
😣
Я тебе напишу попозже
Н.: Мы помирились А.
❤️❤️❤️ [сердечки]
Спасибо , что тогда ты меня выслушал
Н.: Я очень надеюсь, что все будет хорошо у нас
Впредь и навсегда
А.: Дай Бог.
А.: Скорее бы мы увиделись )
Н.: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 [сложеные ладони]
Источник: Эволюция
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