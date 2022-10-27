Шикарный блейзер, тонкий ремень и легинсы: как стилизовать свитер оверсайз, чтобы не скрывать женственные линии

Свитер оверсайз — изделие, которое есть в гардеробе почти каждой современной модницы. В то же время некоторые девушки опасаются надевать такую вещь из страха создать бесформенный и малопривлекательный силуэт. Рассматриваем способы, как можно выглядеть женственно в такой одежде.

С тонким ремешком

Если у вас фигура «песочные часы», тогда можете смело надевать поясной ремень прямо на талии.

Если у вас фигура по типу «яблоко», тогда лучше фиксировать аксессуар чуть выше, под бюстом. В обоих вариантах лук получится более изысканным и привлекательным.

С джинсами

Есть один секрет, как в свитере оверсайз и в мешковатых широких джинсах выглядеть стильно и женственно. Для этого убедитесь в том, что у вас штаны с высокой посадкой.

Далее заправьте переднюю часть свитера в штаны так, чтобы был виден ремень. Эффектный образ готов.

С блейзером

Блейзер — универсальный предмет гардероба, который может преобразить любой лук. Например, вы можете надеть свитер оверсайз, сверху блейзер и поверх этой одежды тонкий ремень. Таким образом подчеркнете талию и получите более изящный силуэт.

Другой способ — это надеть блейзер со свитером под короткую юбку или платье.

Завершите стильный образ армейскими ботинками или сапогами челси и черными колготами.

С легинсами

Свитер оверсайз можно носить как тунику, если изделие прикрывает паховую область. В таком случае вместо джинсов надевайте легинсы.

Из обуви подойдут неброские ботинки или полуботинки на шнуровке. В более-менее теплую погоду смело надевайте лоферы — такая обувь нынче в моде.

Со спортивными штанами

Если вам нравятся неформальные образы в повседневном стиле, тогда обратите внимание на этот комплект. Речь идет о том, чтобы в одном наряде сочетать свитер оверсайз и спортивные штаны.

Здесь нужно использовать такой же трюк, что и с джинсами, а именно заправить кофту (ее переднюю часть) в штаны.