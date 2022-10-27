Челка и много объема: трендовые прически этой осени

Парикмахер Сид Хейс говорит, что объемные и пышные прически — это то, что мы видим в сегодняшнем сезоне. Если проанализировать появления на публике многих знаменитостей, то можно убедиться в правдивости данного высказывания.

Многослойные стрижки

Хейс отмечает, что нынче в моде многослойные стрижки наподобие тех, что были в семидесятые годы. Длина волос не имеет значения: локоны могут быть как длинными, так и средней длины и даже короткими.

Их объединяет слоистость, когда волосы имеют разную длину. Например, те, что обрамляют лицо, чуть короче тех, которые находятся сзади. Именно благодаря этому появляется объем.

По словам Хейса, главное условие — это избавиться от посеченных кончиков, даже если придется срезать три и больше сантиметра. Волосы должны быть здоровыми, блестящими, шелковистыми.

Если вы красите шевелюру, тогда обязательно пользуйтесь бальзамами, делайте маски, чтобы локоны не выглядели поврежденными и сухими, словно солома.

Длинная челка набок

Модель и инфлюенсер Ким Кардашьян ввела новый тренд на длинную, но зачесанную набок челку. Ее примеру последовали другие знаменитости и простые модницы со всего мира.

По словам Хейса, именно данный трюк позволяет сделать любую прическу еще более пышной. Суть заключается в том, чтобы откинуть челку набок либо и вовсе назад. В любом случае она не должна ниспадать на лоб или на лицо.

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Если сможете сделать из челки волну, симпатичный завиток, то будет еще лучше. Такую укладку не составит труда создать с помощью плойки или утюжка.

А что делать, если челки нет и отсутствует желание ее делать? В таком случае можете поступить следующим образом. Сделайте боковой пробор и часть волос у одной стороны лица перебросьте на другую сторону.

Таким образом будет открыта часть лица и одно ухо. Так как все локоны будут уложены в одном направлении, прическа будет казаться пышнее.