Мнение: Об эффективности «Гераней»: данные украинской стороны

Из Киева и окрестностей густо пошли сообщения, что к исходу первого месяца массового применения российского БПЛА «Герань-2» ВСУ и тероборона Украины вполне научились с ними справляться. Беспилотники исследованы, их уязвимости выявлены и теперь сбиваются 90% «цветков», запускаемых по украинским целям.

В общем, «антидот» найден.

Или нет?

Вот такое есть сообщение от украинского командования: «С 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков “Shahed-136”. 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины, по данным Командования Воздушных сил ВСУ. Ещё два “Shahed-136” уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины».

Тут примечательно, что приведены данные не только об уничтоженных, но и о запущенных БПЛА. Точнее, о тех, чей запуск ВСУ смогли отследить. Конечно, «более двух десятков» — определение довольно расплывчатое. Но вряд ли оно означает число 21. Тогда это означало бы как раз 90%-е поражение беспилотников, что непременно было бы указано в рапорте. И, вероятно, даже не 25 дронов — показатель сбития в 75-80% тоже хорош и может служить для пропаганды высокой эффективности украинских ПВО.

Так что с высокой долей вероятности можно взять за основу, что «более двух десятков» — это 28-29, а то и все 30+: тридцать ведь тоже «больше двадцати». Соответственно, выходим на коэффициент поражения где-то на уровне 60-65%. Тоже нормальный результат, но…

Снова вопрос о затратах на ПВО и ценой аппарата. Появились данные, что себестоимость одной «Герани» для РФ составляет 800-1000 долл. И если ракета ценой в миллион долларов или даже в 100 тыс. долл. сбивает не самолёт стоимостью 5-7 млн долл., а 800-долларовый «мопед», соотношение два сбитых на один долетевший означает крайне высокую уязвимость украинской защиты с точки зрения финансов.

И новейшие ПВО IRIS-T эту проблему никак не решат. Да и не поставишь их у каждой трансформаторной будки.

Чем ответят на этот «вызов» Киев и Вашингтон?

Ударами по Москве?

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