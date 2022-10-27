“Гаррелю повезло”: в сети восхищаются новой фотосессией Летиции Касты

Модный французский Дом Roland Mouret представил свою новую рекламную кампанию. Главной героиней фотосессии круизной коллекции стала французская супермодель и актриса Летиция Каста. В объективе фотографа Харли Вейра 44-летняя мать четверых детей предстала в нарядах из новой линейки одежды. В основном, это платья разной степени откровенности: черное платье-футляр с необычным декольте, длинное платье цвета фуксии, шоколадного оттенка облегающее платье с плиссировкой по бокам и в зоне декольте.

Но наибольший отклик аудитории вызвало фото супермодели в черном платье-комбинации с полупрозрачными вставками. В комментариях подписчики Летиции не могли сдержать своего восторга:

Просто идеально!

Отличная фотография.

Люблю! Вы прекрасны.

Как всегда на высоте!

Луи Гаррелю повезло!

Напомним, Летиция Каста и Луи Гаррель стали родителями в начале апреля. Инсайдер рассказал, что малыш у пары родился 17 марта, которому они дали имя Азель. В июле супруги впервые появились на публике после рождения ребенка – они посетили Каннский кинофестиваль.

Для Касты этот ребенок стал четвертым – она уже воспитывает двоих детей от итальянского актера Стефано Аккорси – 14-летнего сына Орландо и 11-летнюю дочь Афину, а также 19-летнюю дочь Сатин от отношений с французским фотографом Стефано Седнуи. Для Луи малыш стал вторым: у него и актрисы Валерии Бруни-Тедески есть приемная дочь Селин.