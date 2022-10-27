 

Ким Кардашьян, Галь Гадот, Хейли Бибер, Зои Кравиц, Миранда Керр и другие на ужине Tiffany & Co. в Лос-Анджелесе

27.10.2022, 16:10, Разное
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Ювелирный дом Tiffany & Co. собрал на вчерашнем ужине в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе главные голливудские бриллианты современности. Вечеринку посетили Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Зои Кравиц, Хейли Бибер, Галь Гадот, Холзи, Миранда Керр, Алекса Деми, Зои Дойч, Александра Даддарио, Кейтлин Дивер, Рейчел Зоуи, Деми Синглтон, Каролин Даур и многие-многие другие.

На светское мероприятие, организованное в честь выхода новой коллекции Lock, специально из Парижа прилетели генеральный директор Tiffany Александр Арно и вице-президент Энтони Ледру. В коллекцию вошли браслеты из желтого и белого золота с бриллиантами, по форме напоминающие замок.

Неудивительно, что ювелирный бренд “одел” звездных гостей в свои самые блестящие и дорогие украшения: так, на Ким в этот вечер был самый увесистый комплект – два колье Snake Elsa Peretti из стерлингового серебра, колье из белого золота с бриллиантами, а также несколько браслетов Tiffany Lock и кольца. На Хейли было колье Claw Elsa Peretti с жадеитом, серьги-карабины HardWear и браслет Tiffany Lock, на Зои Дойч – подвеска из платины с аквамарином более 22 карат и бриллиантами, а акцентной деталью образа Миранды Керр стала брошь Bird On A Rock Schlumberger из золота и платины с цитрином более 50 карат, бриллиантами и розовым сапфиром.

Не обошлось и без “архивов” – ювелирный Дом предоставил Зои Кравиц колье-чокер из золота и платины с бриллиантами, которое выходило в конце XIX-начале XX века.


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