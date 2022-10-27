 

В РФ начались продажи первого китайского электромобиля EVOLUTE I-PRO

27.10.2022, 15:45, Разное
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Отечественный бренд «Моторинвест» объявил о выходе нового электрического седана под названием Evolute i-Pro.

Приобрести транспортное средство можно по цене от 2,9 млн рублей. Однако по программе льготного автокредитования эта стоимость может снизиться до 2,06 млн рублей. Следует отметить, что Evolute i-Pro является первым российским электрокаром, который выходит в свободную продажу. Первые дилерские центры уже получили первые экземпляры, доступные для приобретения.

Модель имеет электромотор с отдачей 163 л.с. Кроме того, запас хода составит около 400 километров, однако в реальных дорожных условиях показатель может снизиться до 280 километров. В дальнейшем состоится выход российского электрического минивэна i-JOY, однако сроки пока не объявлены.


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