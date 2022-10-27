В китайской версии шоу «Последний герой» примут участие 12 исключённых членов ЦК КПК

Реалити-шоу «Последний герой» стартует на китайском острове Юньлань в Японском море, сообщил телеканал CNTV. В нём примут участие 12 членов Компартии Китая, исключённых из ЦК КПК по итогам XX съезда.

В числе добровольцев, вызвавшихся участвовать в шоу, экс-генсек КПК Ху Цзиньтао и снятый с должности глава Госсовета КНР Ли Кэцян. На протяжении 11 недель политикам предстоит выживать в суровых условиях дальневосточного острова без благ цивилизации.

В числе сложностей, которые их ждут – землетрясения, цунами, проливные дожди, нашествия ядовитых насекомых и ракетные испытания КНДР в непосредственной близости от острова Юньлань. Раз в неделю один из участников будет выбывать из игры и отправляться на восстановительное лечение в санаторий Синьцзян-Уйгурского автономного округа.

По оценкам экспертов, «Последний герой» станет самым ожидаемым шоу 2022 года.

– Нам всем хочется увидеть, как высокопоставленные партийные товарищи преодолевают суровые трудности и живут в спартанских условиях. Каждый день им предстоит самостоятельно добывать себе еду, охотиться и собирать насекомых, возделывать рис, оборонять лагерь от медведей, – рассказал генеральный продюсер шоу Цзян Гао. – Мы уверены, что опыт государственной службы позволит им выстоять в этих непростых условиях и заслужить отдых в санатории. Победитель, который последний останется на острове, сможет подать прошение о восстановлении в рядах партии.

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