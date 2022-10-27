Киноляпы в фильме «Джентльмены удачи»

В создании кинолент сложно полностью избежать каких-либо ошибок, киноляпы в знаменитых фильмах часто становятся отдельной темой для обсуждений их фанатов. Не избежали ошибок и создатели комедии «Джентельмены удачи», одной из наиболее популярных комедий в СССР.

В эпизоде «Джентельменов удачи», снятых Александром Серым в 1971 году с бегством главных героев из мест заключения они влезают в цистерну, в которой они предполагали уехать из колонии. Однако компания не предполагала, что в эту емкость заливают бетон. Из-за этого вся одежда квартета пропиталась цементным раствором, задубевает и приходит в негодность. Тем не менее, по какой-то причине, нижнее белье Евгения Трошкина, Хмыря, Косого и Василия Алибабы не пострадало.

Антипод заведующего детсадом Доцент в разных сценах меняет свою внешность. Как по мановению волшебной палочки татуировки на его теле меняют свое местоположение и цвет. Например, наколка «Джентельмена удачи» с изображением электрической лампочки в другом кадре оказывается перевернутой вверх ногами. Так же можно назвать странным наличие у рецидивиста тату мордочки котенка, стилизованное под детский рисунок.

В эпизоде, когда помещенного в тюремную камеру Трошкина пнул ногой один из сидельцев, так же виден киноляп. След от ботинка сокамерника на его штанах заметен еще до того, как принятого за заключенного интеллигента ударили. Это объясняется тем, что этот кадр «Джентельменов удачи» не был снят с первого дубля и отпечаток ноги появился при предыдущих попытках.