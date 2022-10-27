“Родила мне”: любвеобильный Укупник утонул в подгузниках на старости лет
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Советский и
российский музыкант Аркадий Укупник находится на пороге юбилея. В следующем
году мужчине исполняется 70 лет. Сейчас артист занимается постановкой мюзиклов,
организует фестивали. Но, конечно же, больше всего он запомнился зрителем
песней “Я на тебе никогда не женюсь”.
А вот в жизни любвеобильный
Аркадий Укупник был женат трижды. От каждого брака у мужчины появилось по
ребенку. Старшему сыну Григорию уже 42 года, средней Юнне 35 лет, а младшей
Софии всего 11 лет.
Недавно артист
поделился радостной новостью — он стал дедушкой во второй раз. Дочь Юнна от второго
брака с Мариной Никитиной вышла замуж и стала мамой.
“Дочь родила
мне внучку и сейчас может себе позволить поработать”, — делится Аркадий. Новоиспеченный
дедушка утонул в подгузниках, но проводит время с маленькой Варей не так часто,
как ему хотелось бы.
Сейчас дочь
Аркадия Укупника ищет работу. Для этого она разместила объявление в социальных сетях. Как известно, сарафанное радио — лучший способ найти подходящее местечко. Звездный папа на старости лет как может помогает
Юнне, однако, последнее слово будет за ней самой. Аркадий признается, что его
дочь очень самостоятельная, но к советам папы прислушивается.
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