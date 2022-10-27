“Родила мне”: любвеобильный Укупник утонул в подгузниках на старости лет

Советский и

российский музыкант Аркадий Укупник находится на пороге юбилея. В следующем

году мужчине исполняется 70 лет. Сейчас артист занимается постановкой мюзиклов,

организует фестивали. Но, конечно же, больше всего он запомнился зрителем

песней “Я на тебе никогда не женюсь”.

А вот в жизни любвеобильный

Аркадий Укупник был женат трижды. От каждого брака у мужчины появилось по

ребенку. Старшему сыну Григорию уже 42 года, средней Юнне 35 лет, а младшей

Софии всего 11 лет.

Недавно артист

поделился радостной новостью — он стал дедушкой во второй раз. Дочь Юнна от второго

брака с Мариной Никитиной вышла замуж и стала мамой.

“Дочь родила

мне внучку и сейчас может себе позволить поработать”, — делится Аркадий. Новоиспеченный

дедушка утонул в подгузниках, но проводит время с маленькой Варей не так часто,

как ему хотелось бы.

Сейчас дочь

Аркадия Укупника ищет работу. Для этого она разместила объявление в социальных сетях. Как известно, сарафанное радио — лучший способ найти подходящее местечко. Звездный папа на старости лет как может помогает

Юнне, однако, последнее слово будет за ней самой. Аркадий признается, что его

дочь очень самостоятельная, но к советам папы прислушивается.