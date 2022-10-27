 

Польша укрепит границу с Калининградской областью на случай «миграционного давления» из России

27.10.2022, 15:00, Разное
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У Варшавы пока нет оснований утверждать, что РФ готовит гибридную акцию по переброске мигрантов со стороны Калининграда — аналогичную той, которую, как здесь считают, Москва уже провела совместно с Минском на белорусской границе. Тем не менее в бюджете уже выделены средства на оборудование приграничных электронных заграждений, заявил в интервью Polsat News заместитель главы МВД и администрации Польши Блажей Побожи.


AP

Сообщения об увеличении числа международных рейсов в Калининград, в основном из Турции, Сирии и Белоруссии, могут свидетельствовать о подготовке новой гибридной операции — контрабанде иммигрантов через польско-российскую границу, пишет Polsat News. «Это один из вариантов, но на данный момент информация, поступающая от пограничников, на это не указывает. Конечно, в нашей памяти есть эта вся гибридная операция, ошибочно названная, в том числе политиками левого крыла, каким-то миграционным процессом. Это было искусственно спровоцированное миграционное давление, гибридная операция спецслужб двух стран», — заявил в эфире телеканала заместитель главы МВД и администрации Польши Блажей Побожи.

«К сожалению, когда мы слышим, что аэропорты принимают новые авиакомпании, то такое опасение возникает. Однако в этом аэропорту две иностранные авиакомпании — турецкая и белорусская — уже выполняли рейсы и у 90 процентов пассажиров были российские паспорта. Поэтому хотя потенциально это чем-то напоминает то, с чем мы имели дело несколько месяцев назад на нашей границе с Белоруссией, на данный момент факты не говорят, что такая операция имела место быть», — объяснил замминистра. 

Одновременно он заметил, что, хотя нет никаких доказательств подготовки такой операции, Польша будет строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью. «Эти работы уже находятся на стадии концепции. Нам нужно обезопасить границу с Калининградом с целью предотвращения такой гибридной операции, с которой мы имели дело несколько месяцев назад», — добавил он.

На границе с Калининградской областью Польша намерена использовать такие же решения, которые она внедряет на своей восточной границе с Белоруссией. «Конечно, я имею в виду не инженерное заграждение, а электронное», — подчеркнул Блажей Побожи. В польском бюджете на следующий год денежные средства на эту цель уже зарезервированы.  


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