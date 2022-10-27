Кристина Асмус опубликовала первое фото с предполагаемым бойфрендом – кто он

Кристина Асмус тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. После развода с Гариком Харламовым актрисе приписывали разные романы, слухи о каких-то партнерах она провоцировала сама в шутку, но ни один из них так и не подтвердился. В июне этого года Асмус намекнула, что у нее появился новый возлюбленный, а спустя некоторое время рассказала, что эти отношения длятся не один год.

Кем является тот, кто завоевал сердце артистки, не было известно до этого дня. Однако сейчас у подписчиков актрисы по крайней мере появилась теория – и все благодаря одному фото. В своем блоге в социальных сетях Кристина опубликовала снимок, сделанный во время прогулки в парке. На нем она держит за руку своего возлюбленного. Им, как считают, оказался актер Роман Евдокимов: на его странице недавно появилось фото в той же белой куртке.

Фото в блоге Кристины Асмус Роман Евдокимов

Напомним, актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов поженились в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. О разводе пара объявила в июне 2020 года после 8 лет совместной жизни. Причины расставания так и остались неизвестными.

Сейчас Кристина занята на съемках проектов “РАЙцентр” с Иваном Добронравовым и “Сансара”, где ее партнером по съемочной площадке стал Павел Деревянко. Первые кадры со съемок смотрите тут.

Кристина Асмус с дочерью