Дэвид Гетта расстался с возлюбленной после семи лет романа

По сведениям инсайдеров Daily Mail, 54-летний диджей и музыкант Дэвид Гетта расстался со своей девушкой, 30-летней моделью Джессикой Ледон. Пара прожила вместе более семи лет. Причиной разрыва стало несовпадение рабочих графиков. Источник таблоида The Sun добавил, что Дэвид и Джессика разъехались еще этим летом — в данный момент музыкант находится на Ибице, а его возлюбленная — в Штатах.

Дэвид отдалился от Джесс, и их образы жизни просто больше несовместимы, – сказал инсайдер. – У них такая большая совместная история, что все мы, окружающие, думали, что они созданы друг для друга, но из этого ничего не вышло.

Впрочем, некоторая надежда на воссоединение пары все же остается.

Они не полностью порвали контакты, поэтому некоторые из нас надеются, что они все исправят.

Отметим, что вместе Дэвида и Джессику не видели с тех пор, как они появились на премии “Грэмми” в апреле этого года. На разрыв также намекнула и сама модель, написав в августе в социальных сетях:

Вступаем в новую эру, и она непримирима и полна решимости.

Дэвид Гетта и Джессика Ледон начали встречаться в 2015 году. А уже в 2017 году в знак своей любви музыкант подарил избраннице кольцо — впрочем, о предложении руки и сердца и последующей помолвке речи не шло. Гетта уже был в браке, причем в течение 22-х лет. С 1992 по 2014 год он был женат на девушке по имени Кэти. У пары двое общих детей – 18-летний сын Элвис и 14-летняя дочь Энджи.

Дэвид с детьми