Volkswagen планирует полностью перейти на производство электромобилей к 2033 году

Немецкий автогигант Volkswagen намерен перейти на выпуск исключительно электрических автомобилей.

В свою очередь, данная марка может стать первым брендом в Европе, который полностью отказывается от производства автомобилей с ДВС. Уже к 2026 году планируется выпустить около 10 новых электрических машин, которые в начальной комплектации будут доступны менее чем за 25 тысяч евро. Кроме того, уже к 2033 году планируется полностью отказаться от моделей с бензиновыми и дизельными агрегатами.

Вместе с тем первой линейкой электрокаров от Volkswagen стали автомобили серии ID. Публике уже известен седан ID.3 , который продается с 2020 года. На данный момент проблемой для реализации планов является отсутствие необходимого программного обеспечения для новых электрических автомобилей.