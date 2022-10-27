Видео с бойцами ЧВК «Вагнер» на бахмутском асфальтовом заводе появилось в Сети

В Telegram выложили видео, снятое на территории асфальтового завода, который контролируется подразделениями ЧВК «Вагнер».

Ранее публиковались данные, что русские силы вынужденно оставили свои позиции в данном районе. Но эта информация не подтвердилась.

На территории предприятия шли затяжные и крайне напряженные бои, о чем говорят разрушенные здания. На некоторых постройках нет крыш, выбиты стекла. Также повреждено производственное оборудование.

«Вагнеровцы» продолжают наступательную операцию, продвигаясь к стратегически важному населенному пункту в Донбассе — Бахмуту. Русские бойцы уже закрепились на восточных окраинах города, а также подошли к нему с юга, взяв Иванград и Зайцево.