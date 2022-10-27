“У меня тоже в этом были сложности”: Татьяна Брухунова призвала будущих мамочек не отчаиваться в попытках родить ребенка

Татьяна Брухунова состоит в браке с юмористом Евгением Петросяном уже 3 года. Пара воспитывает сына Вагана, которого назвали в честь отца артиста. Ребенок родился в Дубае в 2020 году. Супруги долгое время не сообщали о появлении малыша. Но недавно жена Евгения Вагановича рассказала о том, каким трудным был ее путь к материнству.

Жуткие сложности

Супруга Евгения Петросяна почти не рассказывала о беременности и родах. Свое интересное положение она скрывала за объемной одеждой. А на последних сроках почти не выходила в свет. Брухунова не публиковала в Сети фото, на которых она запечатлена беременной. Узнав о рождении ребенка, многие обвиняли Татьяну во лжи. И считали, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. Брухунова утверждает, что родила сама. Недавно жена юмориста призналась, с какими трудностями столкнулась, когда пыталась зачать ребенка. Татьяна говорит, что у нее возникли “жуткие сложности” на пути к материнству.

Но супруга Петросяна призывает женщин, которые долго не могут зачать ребенка, не опускать руки. И верить, что мечта обязательно сбудется. Тогда в подарок за терпение Бог подарит женщине прекрасного малыша.

Радость материнства

Сейчас звездные супруги стараются посвящать как можно больше времени малышу.

Они воспитывают сына в любви. Татьяна и ее супруг считают, что этот принцип необходим каждому для благополучной жизни. Брухунова убеждена, что родителям надо воспитывать не детей, а себя. Кроме того, звездные родители уделяют внимание физическому и интеллектуальному развитию сына. Ваган занимается детским пилатесом и плаванием. Брухунова планирует определить мальчика на курсы английского, когда он подрастет. Татьяна успешно совмещает родительские обязанности с должностью помощницы артиста. Поскольку эта работа предполагает ненормированный график и частые командировки, Брухуновой приходится иногда оставлять малыша с няней.