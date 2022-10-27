Запах совсем не тот – почему на каждый сезон у женщины должны быть разные духи

Многие считают сезонные духи маркетинговым ходом парфюмерных компаний. На таком товаре эти компания якобы просто стараются побольше заработать. Однако на самом деле смысл в том, чтобы использовать разные духи в разные времена года, все же есть, и немаленький.

Изменения температуры воздуха, а соответственно, и кожи могут достаточно сильно преображать запах парфюмерии. Поэтому для создания идеального образа при подборе духов на сезон все же обращать внимание стоит.

Духи на весну

Весна — это обновление природы, побуждающее и многих девушек и женщин пробовать новые ароматы. Считается, что прощаться с зимними унылыми днями лучше всего с помощью цветочных легких ароматов. Такие духи позволяют раскрыть чувственную сторону и считаются очень женственными. Выбирать для весны можно парфюм с запахом орхидей, цветущей вишни, роз. Отлично подходит для этого времени года и запах пиона.

Свежесть лета

Когда температура воздуха на улице начинает расти, самое время расслабиться и повеселиться. Легкий свежий аромат станет идеальным выбором для светлых летних дней, проводимых на берегу моря или реки. Считается, что лучший выбор для лета — это цитрусовые духи, лаванда или зеленый чай. Все эти ароматы обладают бодрящим эффектом.

Отлично подходят для лета и морские ноты. Также в жаркие дни можно пользоваться яркими экзотическими ароматами. Такие духи больше всего подойдут для вечеринки.

Пряный аромат осени

Лето заканчивается, а вместе с ним уходит и чувство свободы. Осень — время насыщенных будней, рутины и работы. Дни становятся короче и холоднее, а небо затянуто тучами.

Однако и осенью не стоит предаваться унынию и печали. С мрачным настроением помогут справиться теплые пряные или теплые древесные ароматы. Такой парфюм в холодные дни окажет согревающий эффект и заставит сердце биться быстрее. Считается, что идеально для осени подходят сандаловое дерево, мускус и ваниль.

Смелые ароматы зимы

Зимой смелые ароматы поднимут настроение и придадут бодрости. В самые холодные месяцы рекомендуется выбирать духи с запахом теплой амбры, мускуса или корицы. Также зима считается сезоном изысканных ароматов: карамели, ванили, меда. Такие соблазнительные запахи часто нравятся не только самим женщинам, но и мужчинам.

Учитывать сезон при выборе духов нужно. Однако, покупая такой парфюм в магазине, конечно же, стоит ориентироваться на собственные вкусы и предпочтения. Выбранные духи должны нравиться в первую очередь своей обладательнице.