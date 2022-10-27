 

За 10 лет в Новой Москве открыли 21 тематический парк

27.10.2022, 13:40, Разное
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Власти Москвы уделяют большое внимание развитию природных территорий. Сегодня столичные парки активно обновляются: там высаживают новые растения и строят объекты инфраструктуры, площадки для выгула собак и занятий спортом, а также зоны отдыха с лавочками и малыми архитектурными формами. В итоге зеленые зоны становятся точками притяжения для местных жителей.

Новая Москва активно развивается в этом направлении. За последние десять лет в ТиНАО открыли уже 21 тематический парк. Расположившись в шаговой доступности от домов москвичей, они стали важными элементами комфортной городской среды. Теперь зонах отдыха проводят время и находят занятия по души люди разных возрастов.

Семьи с детьми выбирают парковые кафе. Молодые люди посещает тренажерные площадки. Для самых маленьких москвичей оборудованы детские игровые зоны. Наконец, граждане преклонного возраста могут насладиться природой, прогуливаясь по уютным аллеям.

Парки в Троицком и Новомосковском административных округах занимают площадь более 121 гектара. Об этом рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, в текущем году власти планируют обустроить новые точки притяжения.

“В 2022 году в Краснопахорском планируется открыть историко-мемориальный парк “Редут 1812 года”. В Филимонковском появится парк “Марьинский ручей”, во Внуковском планируется благоустроить общественное пространство на улице Авиаконструктора Петлякова. В современное общественное пространство превратится территория рядом с ЖК “Новые Ватутинки” в Десеновском. В поселке Рогово реализуется проект по созданию детского парка”, — отметил чиновник.

Кроме того, сегодня проводится комплексное благоустройство Троицкого лесопарка, это одно из самых крупных городских проектов по благоустройству. По словам Владимира Жидкина, в работе также остается “Говоровский лес”. На участке площадью порядка 44 гектаров в скором времени появятсяпешеходные аллеи и велодорожки, зона для выгула собак, детские и спортивные площадки, а также мангальная зона.


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