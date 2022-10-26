Глава офиса Зеленского Ермак провел переговоры по нацбезопасности с представителями США, Британии и Франции

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, советником по национальной безопасности Британии Тимом Бэрроу и советником президента Франции по иностранным делам Эмманюэлем Бонном гарантии безопасности для Киева в рамках проекта группы Ермака – Расмуссена.

Как информирует пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского, отдельно был вынесен на обсуждение блок вопросов, связанных с выработкой гарантий безопасности для страны, а также обозначено желание Киева как можно скорее получить системы ПВО, передает ТАСС.

Напомним, в преддверии зимы Киев проработал список желаний по военной помощи от западных стран, сделав акцент на новую систему противовоздушной обороны. По мнению экс-главы НАТО Андерса Фог Расмуссена, стоит ожидать увеличения числа российских ракетных ударов по критически важной украинской инфраструктуре, по этой причине «нужно доставить все средства, которые нужны украинцам для защиты от ракетных атак со стороны России».

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