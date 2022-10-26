 

Глава офиса Зеленского Ермак провел переговоры по нацбезопасности с представителями США, Британии и Франции

26.10.2022, 10:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, советником по национальной безопасности Британии Тимом Бэрроу и советником президента Франции по иностранным делам Эмманюэлем Бонном гарантии безопасности для Киева в рамках проекта группы Ермака – Расмуссена.

Как информирует пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского, отдельно был вынесен на обсуждение блок вопросов, связанных с выработкой гарантий безопасности для страны, а также обозначено желание Киева как можно скорее получить системы ПВО, передает ТАСС.

Напомним, в преддверии зимы Киев проработал список желаний по военной помощи от западных стран, сделав акцент на новую систему противовоздушной обороны. По мнению экс-главы НАТО Андерса Фог Расмуссена, стоит ожидать увеличения числа российских ракетных ударов по критически важной украинской инфраструктуре, по этой причине «нужно доставить все средства, которые нужны украинцам для защиты от ракетных атак со стороны России».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08.21 / На должность тренера сборной Украины по футболу рассматривают кандидатуру не только Реброва – журналист

03.11.21 / В Украине еще не использованы 7,5 млн доз вакцины от COVID-19 из полученных 26 млн – Ляшко

29.06.21 / СБУ разоблачила хищения более 1,5 млн грн при строительстве отделения для пациентов с COVID-19

05.03.22 / Путин: РФ будет наращивать внутренние авиаперевозки и продолжать полеты за рубеж

10.06.21 / Ургант предложил проверить, кто в дуэте Киркорова и Давы «падает тыльной стороной»

19.06.21 / Euronews – парижский Диснейленд вновь открылся после полугодового простоя

23.06.21 / NBC – «ковид на стероидах» выявлен уже почти во всех американских штатах

24.11.20 / Эволюция на Земле началась с кислородной катастрофы

28.01.21 / США пересматривают сделки по продаже оружия Саудовской Аравии и ОАЭ – СМИ

18.09.20 / Euronews – Киев обвиняет Минск в скоплении хасидов на границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика