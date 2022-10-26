Politico: Есть признаки большей тактической слаженности сил России в Украине при Суровикине

Признаки большей тактической слаженности отмечаются среди российских военных после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине, сообщили СМИ.

Как пишет газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков, есть признаки большей тактической слаженности российских войск на Украине. Как сообщил изданию неназванный высокопоставленный офицер британской разведки, как военный стратег Суровикин отметился эффективностью военной тактики в Сирии.

Ранее командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО.

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