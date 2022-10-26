 

Грузия решила модернизировать оборонную концепцию на примере Украины

26.10.2022, 10:05, Новости дня
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Стратегия обороны Грузии «адаптируется к реалиям» событий на Украине, сообщил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Главный акцент будет сделан на тотальной обороне», – сказал он в интервью Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу».

По его словам, учтены «опасности и риски», проявившиеся сейчас на Украине.

«Мы тоже были перед лицом этих рисков. Мы осмыслили шаги, которые необходимы в конкретный момент», – сказал Джуаншер Бурчуладзе.

По его словам, военный бюджет-2023 увеличится на четверть – на 260 млн лари (более 90 млн долларов).

Также министр сообщил о планах создания командования по кибербезопасности «по принципу развитых стран».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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