Грузия решила модернизировать оборонную концепцию на примере Украины

Стратегия обороны Грузии «адаптируется к реалиям» событий на Украине, сообщил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Главный акцент будет сделан на тотальной обороне», – сказал он в интервью Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу».

По его словам, учтены «опасности и риски», проявившиеся сейчас на Украине.

«Мы тоже были перед лицом этих рисков. Мы осмыслили шаги, которые необходимы в конкретный момент», – сказал Джуаншер Бурчуладзе.

По его словам, военный бюджет-2023 увеличится на четверть – на 260 млн лари (более 90 млн долларов).

Также министр сообщил о планах создания командования по кибербезопасности «по принципу развитых стран».

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