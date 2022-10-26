 

Сергей Бодров снимался в «Брате» в свитере из секонд-хенда за 35 рублей

26.10.2022, 9:35, Разное
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Культовый фильм «Брат» снимался с небольшим бюджетом, а образы главных героев делали максимально упрощенными. Поэтому Сергею Бодрову пришлось играть роль Данилы в свитере из секонд-хенда стоимостью 35 рублей, однако и он показался режиссеру «крутым».

Картина Алексея Балабанова «Брат», снятая в 1997 году, стала уже культовой. Ее главный герой Данила Багров воплотил в себе многих обычных россиян конца 1990-х годов. Вернувшийся с Чеченской войны парень пытается помочь брату, живущему в Санкт-Петербурге. Для большей убедительности образов режиссер пытался сделать их максимально упрощенными и близкими для среднестатистического жителя России, в то время находящейся в кризисе. Это отобразилось и на внешнем виде актерского состава, так все костюмы подбирались очень тщательно и даже свитер из секонд-хенда Балабанову показался слишком «крутым». Поэтому поверх свитера с крупной вязкой исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший надел дешевую куртку.

Его партнерша по фильму водительница трамвая Светлана, которую в картине сыграла Светлана Письмиченко, вовсе обошлась без костюма, снимаясь в домашней одежде. Зеленое пальто для Татарина, экранного старшего брата Данилы, художник по костюмам Надежда Васильева также принесла из дома, как и цветастый галстук с желтым пиджаком. Поэтому все персонажи киноэпопеи так полюбились отечественному зрителю, став буквально народными героями.

Убедительно сыгравший роль бандита по кличке Круглый Сергей Мурзин еще на кинопробах появился в малиновом пиджаке с крупной золотой цепью, привычном наряде нуворишей тех времен. Алексей Балабанов сразу же утвердил артиста на роль, а «Бьюик-Лесабр», на котором разъезжает криминальный босс, был подарен «питерскими братками». Стоит отметить, что после трагической смерти Сергея Бодрова в горах Северной Осетии в сентябре 2002 года Письмиченко передала хранившийся у нее свитер супруге погибшего актера.


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