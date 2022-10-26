 

YouTube ограничит бесплатным пользователям качество видео до 720p для защиты климата

26.10.2022, 9:33, Разное
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Бесплатные пользователи YouTube больше не смогут смотреть видео в формате Full HD – отныне предел качества для них составит 720p (1280×780).

В то же время обладателям премиум-аккаунтов по-прежнему будут доступны ролики в высоком качестве вплоть до 8K.

Видеосервис утверждает, что нововведения продиктованы не стремлением заработать, а желанием защитить планету и предотвратить глобальное потепление. Представители YouTube не смогли объяснить, как это связано, но заверили, что «остаются привержены скорейшему решению климатических проблем».

– YouTube чрезвычайно серьёзно относится к климатическим проблемам, вызванным деятельностью человека, включая и глобальное потепление. Чтобы усилить свой вклад в борьбу с изменением климата, мы принимаем непростое, но ответственное и необходимое планете решение ограничить качество видеороликов для бесплатных аккаунтов, начиная с 1 декабря 2022 года, – говорится в официальном пресс-релизе.

Журналисты попытались взять комментарий у генерального директора сервиса Сьюзен Воджицки, однако она отказалась долго говорить с ними, ограничившись репликой:

– Ну, вы же должны понимать: выбросы CO2, чистая энергия, нефть, выбросы и всё такое… Климат!

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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