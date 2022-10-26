 

“Неприятная ситуация”: друзья и коллеги перестали общаться с выступающим на Донбассе Русланом Алехно

26.10.2022, 9:25, Разное
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Заслуженный артист Республики Беларусь, Кавалер ордена “За вклад в развитие культуры России”, лауреат Всероссийского конкурса патриотической песни Руслан Алехно с самого начала поддерживает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, регулярно выступает там с благотворительными концертами, возит гуманитарную помощь – от еды до средств гигиены. А монастырю города Мелитополя недавно подарил красивую икону
святого благоверного князя
Александра Невского.

“Только что я выступал в концерте по случаю Дня учителя в городе Шахтерске (подвергается обстрелам со стороны ВСУ – Прим. ред.) Донецкой Народной Республики, – говорит Алехно. – Это была моя пятая поездка на Донбасс за полгода. И снова в мой адрес полились потоки оскорблений”.

Но главное, после этих выступлений певца для жителей Донбасса с ним порвали все отношения многие близкие друзья. “Были среди них тех, с кем я был знаком и общался более двадцати лет (сейчас артисту 41 – Прим. ред.), – признался исполнитель. – Мы реально дружили, помогали друг другу по жизни. И вот они перестали со мной общаться. Причем я продолжаю их, например, поздравлять с днем рождения, а в ответ мне – тишина и ноль внимание. Это для меня неприятная ситуация”.

Но Алехно все равно будет продолжаться делать то, что велит ему сердце. “На этой неделе собираюсь выступить в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, – поддержать ребят, – пообещал он. – И я буду делать это постоянно, дарить людям радость”,

Ранее в интервью “Дни.ру” артист заметил, что перестали с ним общаться и некоторые коллеги. “Такие примерны есть, – пояснил он. – Я уж не говорю о том, что происходит в соцсетях, где меня пытаются унизить, оскорбить. Но у меня с 2020-го года к хейту выработался иммунитет. Все эти злопыхатели сильны только в Интернете, но по факту никто из них и ничего не сделал”.


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