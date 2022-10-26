“Вообще не буду играть”: предавшая родину Хаматова оказалась никому не нужна

На волне февральских

событий этого года многие артисты и творческие деятели покинули Россию. Каждый

из них нашел свою причину такого решения. Одни объявили ее публично, другие же

решили просто отмолчаться. Так, актриса театра и кино Чулпан Хаматова заявила,

что не чувствует себя в безопасности в стране, поэтому выбрала жизнь в Латвии.

Вместе с тремя дочерями она перебралась в Ригу.

Сейчас предавшая

родину, по мнению некоторых россиян, Чулпан Хаматова — артистка Нового рижского

театра. На сцене уже состоялась премьера моноспектакля с участием звезды. Вот

только участие в других постановках очень затруднительно.

“Либо я буду

играть на латышском языке, либо вообще не буду играть”, — говорит

Хаматова. Такое решение абсолютно понятно, ведь зрители ходят на выступления в

своей стране и хотят слышать привычную речь. Тем более, что отношение к русскому

языку сильно ухудшилось.

Получается, что даже

с актерским талантом русскоязычная Чулпан Хаматова оказалась никому не нужна в

другой стране. Также, пока неизвестно, как и будет ли вообще артистка восстанавливать

и другие свои проекты — благотворительные фонды и сборы.