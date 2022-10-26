“Вообще не буду играть”: предавшая родину Хаматова оказалась никому не нужна
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На волне февральских
событий этого года многие артисты и творческие деятели покинули Россию. Каждый
из них нашел свою причину такого решения. Одни объявили ее публично, другие же
решили просто отмолчаться. Так, актриса театра и кино Чулпан Хаматова заявила,
что не чувствует себя в безопасности в стране, поэтому выбрала жизнь в Латвии.
Вместе с тремя дочерями она перебралась в Ригу.
Сейчас предавшая
родину, по мнению некоторых россиян, Чулпан Хаматова — артистка Нового рижского
театра. На сцене уже состоялась премьера моноспектакля с участием звезды. Вот
только участие в других постановках очень затруднительно.
“Либо я буду
играть на латышском языке, либо вообще не буду играть”, — говорит
Хаматова. Такое решение абсолютно понятно, ведь зрители ходят на выступления в
своей стране и хотят слышать привычную речь. Тем более, что отношение к русскому
языку сильно ухудшилось.
Получается, что даже
с актерским талантом русскоязычная Чулпан Хаматова оказалась никому не нужна в
другой стране. Также, пока неизвестно, как и будет ли вообще артистка восстанавливать
и другие свои проекты — благотворительные фонды и сборы.
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