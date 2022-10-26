Поддержка дала трещину? – Якобы только 29% республиканцев согласны помогать Украине

Большинство республиканцев не разделяет мнения о том, что их правительство должно помогать Киеву. Согласно новому опросу, менее трети сторонников «старой доброй партии» считают, что Вашингтону следует сохранить поддержку украинских властей в конфликте с Москвой, пишет The Hill.



AP

Свежий опрос общественного мнения показал, что 42% американцев всё ещё выступают за дальнейшее содействие правительству Владимира Зеленского. Но наименьший энтузиазм сохранение поддержки вызывает у сторонников «старой доброй партии», пишет The Hill.

Согласно исследованию компании Morning Consult, только 29% республиканцев считают, что США должны поддерживать Украину в её конфликте с Россией. При этом, по мнению 56% демократов и 38% сторонников независимых кандидатов, Вашингтон обязан и дальше помогать Киеву, отмечает издание.

63% респондентов ответили, что поддерживают переселение украинцев в Соединённые Штаты. Но и в этом случае 49% республиканцев отнеслись к идее прохладнее, чем демократы (78%) и сторонники независимых кандидатов (61%), обращает внимание The Hill.

По мнению издания, поддержка Украины среди американских партий остаётся достаточно высокой, но она «начала давать трещины». Особенно с учётом того, что Вашингтону приходится нести многомиллиардные издержки на помощь Киеву.

Показательным в этом смысле выглядит недавнее заявление лидера республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти. Он предупредил, что если на промежуточных выборах его партия получит большинство в парламенте, то она не будет давать карт-бланш Киеву, напоминает The Hill.

Комментарии Маккарти встревожили президента Джо Байдена. «Я переживаю об этом (будущей помощи для Украины. — ИноТВ), потому что, по их словам, они её сократят», — посетовал глава Белого дома.