 

Мнение: Принуждение к FESCO?

26.10.2022, 9:03, Разное
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В Мещанском районном суде Москвы сегодня продолжатся прения по «делу Магомедовых», в котором прокурор уже потребовал для Зиявудина Магомедова 24 года колонии строгого режима, а для Магомеда Магомедова – 21 год.. По уголовному делу, от которого сильно пахнет заказухой и липой. Об этой жуткой вони написал в публикации и рассказал видеоверсии.

Не связано ли уголовное преследование Зиявудина и Магомеда Магомедова с рейдерской атакой на  FESCO?

FESCO – это транспортная компания, оказывающая услуги морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ. И до начала спецоперации России на Украине компания стоила не один миллиард долларов….

Зиявудина по-хорошему просили уступить 32,5% акций FESCO. Но он оказался несговорчивым. Писал об этом еще два года назад. Вот здесь и здесь можно прочитать.

Сегодня 32,5% акций FESCO все еще принадлежат группе «СУММА», но , думаю, уже совсем скоро эти акции размоют допэмиссией. Или арестуют в рамках уголовного дела, что идет в Мещанском суде.

Фотография Зиявудина Магомедова отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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