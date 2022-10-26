Читают и считают гораздо хуже — экспертов встревожило влияние пандемии на американских школьников

Дистанционное обучение во время эпидемии коронавируса негативно сказалось на школьной успеваемости в США. Согласно новому правительственному отчёту, оценки по математике и чтению достигли исторически низкого уровня, пишет CBS.

Новый доклад не оставляет никаких сомнений в том, что пандемия COVID стала историческим шагом назад для американских школьников. Оценки по математике достигли наименьших значений за всю историю наблюдений. Оценки по чтению оказались самыми низкими за последние три десятилетия.

Министр образования Мигель Кардона назвал доклад «ужасающим». Корреспондент CBS Никки Батист расскажет подробнее о проблеме, в том числе о том, что могут предпринять родители.

Жительница Нью-Йорка Луана Факторрес говорит, что у её сына Мэддена возникли серьёзные трудности во время пандемии. Сейчас он учится в восьмом классе.

ЛУАНА ФАКТОРРЕС, жительница Нью-Йорка: До пандемии он всегда был в списке отличников. После неё он не смог получать такие же высокие оценки.

МЭДДЕН ФАКТОРРЕС, школьник: Было очень сложно, очень непросто.



Согласно докладу о национальной оценке успеваемости за 2022 год, баллы по математике для учеников четвёртых и восьмых классов резко пошли вниз со времени последнего тестирования в 2019 году. Этот спад оказался наибольшим с момента начала тестирования в 1990 году. Почти 40 процентов восьмиклассников не смогли усвоить основные математические понятия. При этом навыки чтения отвечают стандартам только у каждого третьего учащегося.

ПЕГГИ КАРР, глава Национального центра статистики образования: Результаты были отрезвляющими.

Пегги Карр — председатель Национального центра статистики образования. Результаты показали, что темнокожие и латиноамериканские учащиеся отстают больше, чем их белые и азиатские сверстники. Причём успеваемость у девочек снижалась быстрее, чем у мальчиков.

НИККИ БАТИСТ, корреспондент CBS: В чём причина?

ПЕГГИ КАРР: Что ж, мы точно не знаем, но думаем, что это связано с социализацией. Возможно, на них по-разному повлияла изоляция в течение этого времени.

По словам Карр, в то время как школы должны сосредоточиться на повышении успеваемости по математике, родители могут помочь своим детям наверстать упущенное, если просто будут читать вместе с ними.

ПЕГГИ КАРР: Родителям следует понять, что дело серьёзное. Потребуется всеобщее участие, в том числе и их собственное.

НИККИ БАТИСТ: Мэдден рассказал мне, что он легко отвлекался во время дистанционного обучения. Но, по его словам, после возвращения в класс учиться стало легче. Его мама говорит, что личное общение с преподавателями помогло её сыну получать более высокие оценки. Нора?

Спасибо, Никки Батист.

Дата публикации 25 октября 2022 года.