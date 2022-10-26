Обозреватель Swebbtv – «Западные СМИ не передают нам того, что говорит Путин»

Не следует полагаться на традиционные СМИ, если хотите узнать о происходящем в мире, посоветовал политический обозреватель Swebbtv Ларс Берн в эфире шведского подкаста. По его мнению, традиционные средства массовой информации занимаются распространением пропаганды, что наглядно показал конфликт между Россией и Украиной. Так, например, западной общественности не транслируют, что на самом деле говорит президент РФ Владимир Путин в своих поучительных и подробных речах.



AP

Представление западных СМИ о российско-украинском конфликте основано на пропаганде, считает политический обозреватель подкаста Swebbtv Ларс Берн. Что говорит Владимир Путин, никогда до конца не известно, несмотря на то что его выступления очень точны и содержательны. Вместо этого общественности показывают грубую и заранее предопределённую карикатуру. То, что РФ предлагает поставлять газ по четвёртому газопроводу «Северного потока», который не был уничтожен, является очередной информацией, которая едва всплыла. «Наши СМИ не сообщают о том, что именно говорит Путин. Мы слышим лишь антипутинскую пропаганду, русофобскую пропаганду и пропаганду ненависти против России. Хотя я и могу понять чувства многих, однако он уже много раз выступал со своими предельно ясными и поучительными речами. Но мы этого не узнаём, потому что наши СМИ не сообщают об этом», — заявил Берн в интервью подкасту.

Однако Германия не станет запускать часть «Северного потока», которая ещё работает, немцы не посмеют этого сделать из-за страха перед США. По мнению эксперта, даже если они на это согласятся, то и эту часть трубопровода тоже взорвут. Тем не менее Владимир Путин предложил альтернативную стратегию продажи газа в Европу посредством строительства газового хаба в Турции. «Это невероятно хитро. Он (Владимир Путин. — ИноТВ) будет качать газ через Турцию и таким образом сделает Эрдогана своим фактическим близким союзником. В «Турецкий поток» поступает газ из нескольких стран Центральной Евразии. Таким образом, газ будут смешивать, а затем продавать в Европу. Таким образом, Европа будет получать российский газ, не зная, из какой именно страны он поступает, и это очень умно. Вероятно, всё это начнётся довольно скоро, и мощности будут расширены. Турция заработает на этом много денег. В то же время это будет стимулом для Эрдогана и укрепит его позиции в Турции», — подчеркнул обозреватель Ларс Берн.

Было время, когда не вся Европа ползала перед США. Швеция не позволяла себе этого во времена Улофа Пальме. Однако после его смерти всё изменилось. «Пальме был не таким. Он произнёс свою знаменитую новогоднюю речь в 1972 году, когда американцы совершенно безрассудно бомбили Вьетнам. Американцы убили 2,5 миллиона человек во Вьетнаме и Камбодже. Те, кто жил в то время, помнят, как он участвовал в демонстрациях. Поэтому он был крайне непопулярен в США. Странно, почему никто не выдвинул версию, что Пальме могло убить ЦРУ», — сокрушается эксперт.

Это именно то, чем занимаются США: меняют политические режимы и убивают лидеров в разных странах, указывает Берн. «Если вы думаете, что Улоф Пальме доставляет вам хлопоты, вы можете довольно легко избавиться от него. Пальме не позволял никому собой руководить. Затем Ингвар Карлссон (который стал премьер-министром после смерти Пальме) почти сразу же отправился с визитом к американскому президенту. Было ясно, что отношения с Соединёнными Штатами будут восстановлены. Помню, как мне было не по себе от того, что Ингвар Карлссон почти сразу отправился туда, я чувствовал от этого определённый дискомфорт», — передаёт Swebbtv слова политического обозревателя.

И если окажется, что США могли взорвать «Северные потоки», а Швеция или Германия не посмеют сказать, кто за этим стоит, это тоже говорит о многом, подытожил Ларс Берн.