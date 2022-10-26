Мифы о загробном мире: превращение в бабочек, работа после смерти и все животные попадают в рай

Славяне после смерти превращались в птиц и вселялись в мух

Славяне-язычники верили, что после смерти они станут животными, птицами или насекомыми. Крестьяне Курской губернии, даже приняв христианство, долгое время сохраняли такое представление о загробном мире — их близкие должны были периодически посыпать могилу хлебными зернами, чтобы кормить «особенных» птиц. А вот по одной из легенд в Херсонской губернии покойник, недовольный раздачей скудной милостыни на его похоронах, возвращался в родной дом в виде бабочки и начинал виться у огня. Увидев такую бабочку, родственники умершего отправлялись на розыски нищих, дабы их покормить и одарить. Также на юге России женщины в ночь после погребальной церемонии оставляли на столе воду, подслащенную медом, чтобы душа умершего, принявшая облик мухи, могла вдоволь напиться.

Народные сказки тоже отражали языческие идеи о жизни после смерти. В них можно встретить истории о покойниках, возрождавшихся через растения: например, из камыша, в который превратилась погибшая, сделали дудочку, и из нее выскочила эта девушка. Выросший на могиле цветок, если его приносили домой, тоже мог вернуть покойницу к жизни. Но чаще всего души, в том числе и мертвые, возвращались в мир живых в виде бесплотной тени, называвшейся «навь» или «навье».

Скандинавы закапывали клады, чтобы пользоваться ими в загробной жизни

Верховный бог Один, опасаясь, что родственники погибших воинов не всегда будут устраивать им достаточно богатые похороны, ввел обычай, по которому каждый мог еще при жизни позаботиться о своем посмертном благополучии. Один постановил, что предназначенные для загробного мира богатства не следовало уничтожать или вкладывать их в строительство гробниц. Он повелел, чтобы в Вальгалле — рае для павших в бою воинов — каждый мог пользоваться тем, что он сам закопал в землю. Этот миф привел к появлению в землях Скандинавии невероятного количества кладов. В районе Восточного кургана в Старой Уппсале (языческом центре Скандинавии) в 1846–1847 годах археологи раскопали клады и изъяли из них монеты для исследований, но из уважения к скандинавским традициям заменили их другими, принадлежавшими тогдашнему королю Швеции Оскару I.

В китайском царстве мертвых расплачиваются долларами

Китайское царство мертвых, в отличие от большинства других загробных миров, имеет собственную денежную систему. Китайцы верят в то, что там наряду с юанем в ходу особенный доллар, дизайн купюр которого напоминает американский. В Китае еще при жизни печатают эту ритуальную валюту и помещают на нее изображение верховного владыки, или, как его еще называют, Нефритового императора (Юй-ди). Также существуют немногочисленные купюры с изображениями Будды, дракона и даже Джона Кеннеди.

Эти деньги отправляются в мир мертвых путем сожжения на алтарях. Китайцы относятся к загробным долларам исключительно серьезно, а попытки воспринять их в качестве сувенира воспринимают как оскорбление.

Китайских императоров хоронили вместе с войсками и свитой

Для того чтобы покойный китайский император пребывал на небесах в полном здравии и не страдал от одиночества, его хоронили вместе с его свитой. С владыкой царства Цинь в 621 году до нашей эры отправились на небо еще 177 человек, в том числе три знатных сановника — их принесли в жертву. Подобные ритуалы на похоронах властителей проводились до конца III века до нашей эры.

Потом обычай отправлять в загробный мир вместе с покойным императором его свиту вышел из моды. Этому способствовала вера китайцев в то, что душа императора вечна, а души его сановников скоро растворятся, оставив властителя в полном одиночестве. Поэтому правивший в III веке до нашей эры император Цинь Шихуанди приказал создать для своего загробного сопровождения армию из терракотовых статуй, чтобы не приносить в жертву живых слуг. Точное количество ее воинов неизвестно, на настоящий момент археологи раскопали около 8 тысяч солдат, изваянных из глины в полный рост, причем черты каждого лица индивидуальны. Спустя всего четыре года после вознесения Цинь Шихуанди на небо в стране вспыхнуло восстание. Бунтовщики вскрыли захоронение и изъяли у терракотовой армии часть ее оружия. Оно помогло им захватить власть, вскоре в стране воцарилась новая династия — Хань.

Реинкарнация в индуизме предусмотрена не для всех

Согласно священному индуистскому тексту «Гаруда-пурана», на свете существует 800 400 000 форм жизни, а после смерти люди могут стать деревьями, кустами, растениями, пресмыкающимися, насекомыми и птицами. Выбор предлагается огромный, но душа не вполне свободна в этом выборе — существуют грехи прежней жизни, которые однозначно влияют на будущее. Согласно «Гаруда-пуране», убийца коровы станет горбуном, «кто обхаживает жену учителя, тот будет страдать от заболеваний кожи», «тот, кто ест сладости, не предлагая их другим, рождается с зобом», а «кто ворует пищу — станет крысой». Что же касается праведников, то им предстоит в результате многочисленных перерождений достигнуть совершенства, вырваться из колеса сансары и перестать возвращаться к жизни.

Лишь самые закоренелые грешники попадали в ад, где были обречены страдать до конца дня Брахмы (период существования мира длительностью 4,32 миллиарда лет). Индуисты верят, что грешников зарывают в раскаленный песок, других погружают в кипящее масло или горящую нефть. Их грызут собаки и поедают черви; служители ада жгут грешников огнем, колют копьями, бросают под ноги бешеным слонам. Тела некоторых наполовину топят в смоле, а в головы вонзают стрелы. Многих спрессовывают, как сахарный тростник.

Зороастрийцам рекомендовали меньше плакать, чтобы не усложнять жизнь умершим родственникам

Блаженная жизнь праведников зороастрийского рая слегка омрачается местной экосистемой — по границе загробного мира протекает река, образовавшаяся из слез, которые проливают живые. Чем меньше слез пролито по поводу покойного, тем легче он преодолевает эту реку. Боги особо просят пришельцев из мира живых передать людям, чтобы они меньше плакали и не усложняли своим близким доступ к посмертным наслаждениям.

Специальные статуэтки спасали египтян от работы в загробном мире

Даже в загробной жизни, а именно в долине подземного Нила любого из подданных могли оторвать от его личных дел и привлечь к общественным работам. Поэтому во времена Нового царства (1550—1069 годы до н. э.) египтяне старались уклониться от посмертных трудовых обязанностей заранее.

Для этого использовали специальных слуг — так называемых ушебти. Этих слуг — в виде маленьких статуэток — египтяне клали в могилы и брали с собой в загробный мир, чтобы те работали вместо них. Иногда это были живые люди, которых запирали вместе с покойником — они должны были работать за него в загробном мире.

Шведский ученый и мистик отправился в загробный мир, чтобы спасти вдову от кредиторов

Швед Эммануил Сведенборг (1688–1772) известен не только как ученый-естествоиспытатель, но и как христианский мистик и ясновидец. Он, как и Данте Алигьери, совершил путешествие в ад, чистилище и рай, о чем написал в теологических трудах, самым известным из которых стало сочинение «Небесные тайны».

Однажды шведская королева Ульрика обратилась к ясновидцу с просьбой поговорить с ее умершим братом, принцем Вильгельмом. Сведенборг охотно согласился выполнить просьбу Ульрики. А чтобы королева не усомнилась в его добросовестности, он пересказал Ульрике подробности ее недавнего разговора с братом, когда он еще был жив.

Был и еще один нашумевший случай — после кончины графа Мартевиля, голландского посланника в Швеции, вдова покойного обратилась к Сведенборгу с небольшим поручением: она не знала, куда муж положил квитанцию об уплате значительной суммы денег, которую теперь кредиторы пытались вторично взыскать с вдовы. Сведенборг рассказал ей, что повидал покойного графа и сообщил ему о затруднениях его супруги. А вскоре граф лично явился к жене в сновидении и сообщил, где искать квитанцию.

Колумб был уверен, что открыл не только Индию, но и рай

Свою точку зрения о местонахождении земного рая имел Христофор Колумб. Великий мореплаватель так и не узнал об открытии нового континента и до конца жизни считал, что всего лишь приплыл к восточным берегам Индии. Но это компенсировалось его уверенностью, будто он достиг берегов земного рая. В «Письме католическим королям Изабелле и Фердинанду о результатах третьего путешествия» Колумб пишет, что не разделяет распространенного мнения, согласно которому земной рай расположен на вершине крутой горы. По его мнению, рай должен скорее находиться «в той части Земли, которая имеет вид выступа, подобного выпуклости у черенка груши… оттуда, вероятно, исходят воды, которые, следуя издалека, текут в места, где я нахожусь». На самом деле великий мореплаватель находился около устья реки Ориноко в Южной Америке.

Колумб писал:

«Мне еще никогда не приходилось ни читать, ни слышать, чтобы такие огромные потоки пресной воды находились в соленой воде и текли вместе с ней. Равно и мягчайший климат подкрепляет мои соображения. Если же не из рая вытекает эта пресная вода, то это представляется мне еще бо́льшим чудом».

Официально животные попадают в рай с 2017 года

Двери рая для животных официально открыл папа римский Франциск, и сделал это совсем недавно. Ранее считалось, что животные, даже самые праведные (а таковые существовали — были птицы, которые славили Бога по приказу Франциска Ассизского), в загробный мир не попадут. И вот в 2017 году папа Франциск, утешая мальчика, у которого умерла собака, сказал: «Придет день, и мы увидим наших животных в вечности Христовой. Рай открыт для всех созданий Божьих».