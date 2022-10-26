Мнение: Психология только для фанатов
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Таймкоды
5:30 О русской фантастике и ее отличии от просто фантастики
10:50 Гражданская война: какой она была у американцев и у русских
19:00 Мобилизация: друг Коля как выражение глубинного народа
21:15 Актуальны ли Райкин, Шукшин и Маканин
27:20 Будет ли Россия вассалом в отношении Китая
30:00 Почему непросто читать Сорокина
31:20 Психологический анекдот про Большой театр и министра иностранных дел Израиля
35:00 Русский снобизм: отношение к Китаю
37:50 Кто больше читает – молодежь или старичьё
43:30 Дуаль: проблема России и Украины с точки зрения психологии
45:40 Мамлеев и некрореализм в литературе
47:20 Правильное отношение к «народным целителям» – лотерея. Чумак, Кашпировский, Джуна
56:00 «У зла нет лица». Сквозная линия Кафка-Оруэлл-Сорокин-Пелевин
59:00 Карантин как отражение всевластия бюрократии
1:02:10 Почему в России некоторые не умеют не только читать, но и понимать длинные предложения
1:04:10 Психософия Афанасьева и ее отличие от соционики
1:07:30 Сколько психологии в нике блогера
1:09:50 Антон Чехов – отражение ума в литературе
1:12:00 Отношение к «Битвам экстрасенсов»
1:15:00 «Слепая» на канале «Домашний»
1:16:55 За что любить Никиту Михалкова
1:21:00 ПРОЩАНИЕ
Прим. В этот раз стрим совершенно не удался в техническом отношении – что-то со звуком. Поэтому слушать рекомендуется только истинным фанатам откровений блогера Сапожника 🙁
Источник: Размышления вольного социолога
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