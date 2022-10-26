Мнение: Психология только для фанатов

Таймкоды

5:30 О русской фантастике и ее отличии от просто фантастики

10:50 Гражданская война: какой она была у американцев и у русских

19:00 Мобилизация: друг Коля как выражение глубинного народа

21:15 Актуальны ли Райкин, Шукшин и Маканин

27:20 Будет ли Россия вассалом в отношении Китая

30:00 Почему непросто читать Сорокина

31:20 Психологический анекдот про Большой театр и министра иностранных дел Израиля

35:00 Русский снобизм: отношение к Китаю

37:50 Кто больше читает – молодежь или старичьё

43:30 Дуаль: проблема России и Украины с точки зрения психологии

45:40 Мамлеев и некрореализм в литературе

47:20 Правильное отношение к «народным целителям» – лотерея. Чумак, Кашпировский, Джуна

56:00 «У зла нет лица». Сквозная линия Кафка-Оруэлл-Сорокин-Пелевин

59:00 Карантин как отражение всевластия бюрократии

1:02:10 Почему в России некоторые не умеют не только читать, но и понимать длинные предложения

1:04:10 Психософия Афанасьева и ее отличие от соционики

1:07:30 Сколько психологии в нике блогера

1:09:50 Антон Чехов – отражение ума в литературе

1:12:00 Отношение к «Битвам экстрасенсов»

1:15:00 «Слепая» на канале «Домашний»

1:16:55 За что любить Никиту Михалкова

1:21:00 ПРОЩАНИЕ

Прим. В этот раз стрим совершенно не удался в техническом отношении – что-то со звуком. Поэтому слушать рекомендуется только истинным фанатам откровений блогера Сапожника 🙁