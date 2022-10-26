“В ЗАГС по-настоящему”: скандальную звезду “Интернов” берут в жены на старости лет

Российская

актриса и бывшая участница КВН Светлана Пермякова прославилась благодаря роли

скандальной и властолюбивой старшей медсестры Любы в сериале “Интерны”.

Манерная актриса отлично вписалась в яркий образ хранительницы больницы.

На днях звезда сериалы “Интерны” порадовала поклонников новостью. Она появилась на

фотографии в красивом белом свадебном платье. Как стало известно позже, это были

лишь съемки сериала. 51-летняя актриса сейчас не замужем, но не все потеряно.

Выяснилось, что Светлану Пермякову все-таки берут в жены на старости лет.

Звездный таролог

Марианна Абравитова сделала любовный расклад на будущее актрисы сериала “Интерны”.

Семейное счастье вот-вот окажется на пороге дома Пермяковой.

“Тот момент,

когда она пойдет в ЗАГС по-настоящему, еще настанет. Впереди у нее по судьбе,

по личной жизни есть брачный союз”, — говорит таролог. Марианна считает,

что свадебные съемки были практически репетицией настоящего торжества. Она

добавляет, что, вероятно, белого платья уже не будет, но зато у актрисы есть свое видение и свадьбы, и будущего жениха.

Скорее всего,

поклонники будут в восторге от такого события. Даже под сериальным кадром

скандальной звезды сериала “Интерны” они рассыпались в поздравлениях. Что же

тогда будет под настоящими фото из ЗАГСа!