“В ЗАГС по-настоящему”: скандальную звезду “Интернов” берут в жены на старости лет
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Российская
актриса и бывшая участница КВН Светлана Пермякова прославилась благодаря роли
скандальной и властолюбивой старшей медсестры Любы в сериале “Интерны”.
Манерная актриса отлично вписалась в яркий образ хранительницы больницы.
На днях звезда сериалы “Интерны” порадовала поклонников новостью. Она появилась на
фотографии в красивом белом свадебном платье. Как стало известно позже, это были
лишь съемки сериала. 51-летняя актриса сейчас не замужем, но не все потеряно.
Выяснилось, что Светлану Пермякову все-таки берут в жены на старости лет.
Звездный таролог
Марианна Абравитова сделала любовный расклад на будущее актрисы сериала “Интерны”.
Семейное счастье вот-вот окажется на пороге дома Пермяковой.
“Тот момент,
когда она пойдет в ЗАГС по-настоящему, еще настанет. Впереди у нее по судьбе,
по личной жизни есть брачный союз”, — говорит таролог. Марианна считает,
что свадебные съемки были практически репетицией настоящего торжества. Она
добавляет, что, вероятно, белого платья уже не будет, но зато у актрисы есть свое видение и свадьбы, и будущего жениха.
Скорее всего,
поклонники будут в восторге от такого события. Даже под сериальным кадром
скандальной звезды сериала “Интерны” они рассыпались в поздравлениях. Что же
тогда будет под настоящими фото из ЗАГСа!
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