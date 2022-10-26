Полковник Макгрегор призывает отвергнуть опасную идею Петреуса о прямом военном вмешательстве на Украине

Истинныий смысл новой инициативы Дэвида Петреуса о возможном прямом вмешательстве Вашингтона в продолжающийся конфликт между Москвой и Киевом заключается в том, что это единственный способ продлить жизнь режиму Зеленского, пишет в статье для The American Conservative американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его мнению, американцы должны отвергнуть эту опасную и неразумную идею и потребовать, чтобы администрация Байдена выступила посредником в установлении мира, а не в разжигании конфликта.



AP

Конгресс США должен сигнализировать о своей готовности применить Закон о военных полномочиях и потребовать от администрации президента Джо Байдена выступить в качестве посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине вместо опасной инициативы, с которой выступил недавно бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Об этом пишет на страницах The American Conservative Дуглас Макгрегор, полковник в отставке и ветеран боевых действий, занимавший пост советника министра обороны США в администрации Дональда Трампа.

По его мнению, «очевидный интерес» в Белом доме к недавнему предположению генерала в отставке Дэвида Петреуса о том, что Вашингтон и его союзники могли бы напрямую вмешаться в продолжающийся конфликт на Украине путём отправки туда военного контингента, демонстрирует, что американская внешняя политика принимает крайне странный оборот. «Петреус не объясняет, зачем США нужны эти военные действия. Однако об этом нетрудно догадаться. Такое вмешательство призвано спасти украинские силы от поражения и, вероятно, заставить Москву пойти на переговоры на условиях Вашингтона, какими бы эти условия ни были», — поясняет Макгрегор.



По словам Петреуса, военные действия, которые он предлагает осуществить, не являются прямым вмешательством НАТО, поскольку должны будут проводиться «многонациональными силами под руководством США» — иными словами, он предлагает задействовать многонациональные силы под руководством США, состоящие из обычных наземных, воздушных и военно-морских сил, как это было в Ираке, говорится в статье. «Но Украина — это не Ирак, и российская армия не похожа на иракскую, которая передвигается на обычных пикапах с автоматическими пушками», — предупреждает Макгрегор.

Тем не менее предложение Петреуса подтверждает два важных вывода, подчёркивается в статье. Во-первых, это свидетельствует о плачевном состоянии Вооружённых сил Украины, которые без поддержки иностранных наёмников и «польских солдат, сражающихся в украинской форме», мало что способны противопоставить сейчас в военном плане и продолжают терять людские ресурсы, пишет Макгрегор. Во вторых, это говорит об опасениях, что с приходом холодов ситуация может измениться в пользу России, отмечает автор.

«Другими словами, настоящий посыл идеи Петреуса заключается в том, что единственный способ продлить жизнь режиму Зеленского — это прямое вмешательство сил Вашингтона и его союзников, пока ещё не стало слишком поздно», — пишет Макгрегор. Поддерживающие эту идею ястребы в Белом доме, Пентагоне и ЦРУ рассчитывают, что американцы поверят в мысль о том, что ввод американских войск на Украину без объявления войны якобы поможет способствовать заключению сделки с Россией. Однако так рассуждать неразумно и довольно опасно, подчёркивает автор.

По его мнению, американцам следует отвергнуть эту опасную идею, даже если она кажется кому-то подходящей. Ещё 30 лет назад известный американский дипломат и историк Джордж Кеннан писал о том, что «мы склонны придавать слишком большое значение военным факторам в ущерб политическим и, как следствие, чрезмерно милитаризируем наши ответы», что приводит к хронической неспособности Вашингтона увязать развитие и использование американской военной мощи с достижимыми целями своей национальной стратегии, напоминает Макгрегор.

Он также допускает мысль о том, что для Петреуса и его соратников наверняка будет обещано какое-то ощутимое вознаграждение в виде будущих назначений или финансовой выгоды в случае, если эту иниативу получится продвинуть и реализовать. При этом важные вопросы о том, сколько потребуется для проведения наземных боевых операций на территории Восточной Европы и Украины живой силы, материально-технической инфраструктуры, боеприпасов, медицинского обеспечения и других ресурсов, окажутся отодвинуты на второй план, предупреждает автор.

По его оценкам, вовлечение сухопутных войск США в боевые действия, в сочетании с рассредоточением военной мощи на протяжении 5000-мильной линии через Украину, площадью размером с штат Техас, неизбежно ослабит и рассеет боевую мощь. При этом, даже если исходить из предпосылок, что российский президент Владимир Путин стремится избегать масштабного конфликта и военного противостояния с США и силами НАТО, это вовсе не означает, что при таком развитии событий РФ продолжит относиться к американским базам в Западной Европе или американским военным кораблям как к неприкосновенным, подчёркивает автор.

И хотя различного рода «странности» в американской политике — явление не новое, подобные предложения со стороны Петреуса «сигнализируют о чём-то гораздо более тревожном, чем просто о странностях», говорится в статье. По мнению автора, это также показывает, что интеллектуальный и профессиональный уровень высших военных руководителей в США сейчас оставляет желать лучшего, и американцам не стоит поддерживать подобные опасные инициативы. Конгресс должен выполнить свой долг и заявить о своей готовности применить Закон о военных полномочиях, а также потребовать, чтобы администрация Байдена выступила посредником в установлении мира, а не в разжигании войны, заключает Макгрегор.