ЕС собирается потратить €18 млрд на восстановление Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подкрепили заявления о создании «плана Маршалла» для Украины конкретными обязательствами, пишет Das Erste. В частности, фон дер Ляйен заявила, что ЕС возьмёт на себя треть расходов по экономическому восстановлению Украины, что составит около €18 млрд.



AP

Экономическое восстановление Украины должно начаться уже сейчас, несмотря на то что вооружённый конфликт ещё не окончен, пишет Das Erste, ссылаясь на слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, сказанные на полях конференции в Берлине. Мнение Шмыгаля поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц, подчеркнувший, что «никогда не рано» начинать процесс восстановления.

Шольц ещё раз упрочил своё обещание по организации «плана Маршалла 21-го века» для Украины, пишет Das Erste. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что для организации долгосрочной помощи нужно создание международной координационной платформы. Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что сама Украина должна принять на себя ответственность в пошаговой модернизации страны.

По словам фон дер Ляйен, ЕС возьмёт на себя треть расходов в рамках программы по восстановлению Украины в 2023 году. Глава Еврокомиссии заявила, что на восстановление потребуется потратить от €3 миллиардов до €5 миллиардов в месяц. «Треть от этого должны профинансировать мы. Это составит 1,5 миллиарда евро в месяц и 18 миллиардов евро в целом», — приводит Das Erste слова фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии также выразила надежду, что США выделят такие же суммы.

При этом все участники конференции отметили, что сейчас трудно назвать итоговые цифры, которые понадобятся Украине для восстановления, пишет Das Erste.