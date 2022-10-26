 

Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о получении от России уведомления о планах провести учения стратегических сил

26.10.2022, 6:25, Новости дня
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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон получил от Москвы уведомление о планах РФ провести учения своих стратегических сил.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона, США были поставлены в известность о планах РФ провести учения своих стратегических сил, уведомление об учениях было направлено в рамках выполнения Москвой своих обязательств по контролю над вооружениями, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона, «Гром» – это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией. Он заверил, что США продолжат следить за российскими маневрами.

Накануне посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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